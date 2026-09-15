Defensa dice que "no se ha desclasificado todo" sobre la entrada masiva a Ceuta y que la directora del CNI comparecerá

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado.

Los detalles Fuentes de Defensa a laSexta han trasladado que "sería una irresponsabilidad" haberlo publicado todo y que "se ha desclasificado lo que el Gobierno ha considerado desclasificar".

Fuentes de Defensa han informado a laSexta que no se han desclasificado todos los informes sobre la crisis migratoria en Ceuta, ya que hacerlo sería irresponsable. Solo se ha desclasificado lo que el Gobierno ha considerado necesario. No hay inconveniente en que Esperanza Casteleiro, directora del CNI, comparezca para explicar la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La ministra de Defensa, Margarita Robles, cuenta con el respaldo del presidente Pedro Sánchez. Además, aseguran que el CNI no está molesto, aunque reconocen que siempre hay margen de mejora. Las alertas del CNI sobre un posible asalto no predijeron la magnitud del evento.

"No se ha desclasificado todo". Así lo han comunicado fuentes de Defensa a laSexta sobre los informes de la crisis migratoria en Ceuta, y han apuntado que publicar todos los documentos "sería una irresponsabilidad" y que "se ha desclasificado lo que el Gobierno ha considerado desclasificar".

Además, las mismas fuentes han trasladado que no hay ningún problema que en que comparezca la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para dar explicaciones sobre la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.

"Comparece cada seis meses en la Comisión de Secretos Oficiales y lo hará para hablar de Ceuta. No tiene ningún problema, ni la ministra [de Defensa, Margarita Robles,] ni la directora", han apuntado.

Aseguran que la ministra de Defensa tiene el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto "ahora" como "antes" y que habla con él dos veces al día.

Además, han asegurado que "no es cierto que el CNI esté molesto". Y han afirmado que una cosa es que hable alguien a nivel particular y otra cosa es el sentir generalizado. "Los servicios de inteligencia son buenos. ¿Se puede mejorar? Sin duda", han remarcado.

Así se han pronunciado tras la desclasificación de los alrededor de 40 informes sobre la crisis en Ceuta, en los que se recogen las alertas del CNI a Delegación del Gobierno y la Guardia Civil de "un llamamiento para asalto por valla y mar".

Poco después, sin embargo, fuentes del centro a laSexta lanzaron un sorprendente mensaje: que no habían alertado de la magnitud de esa entrada masiva que se iba a producir.

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