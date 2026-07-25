Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo: "Tenemos una ventana de oportunidad para poder controlarlos"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha informado que "la situación sigue siendo compleja": "Aunque las temperaturas han bajado, no sabemos cuál va a ser la evolución de los vientos ni su intensidad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos para supervisar los incendios en Madrid y Ávila, destacando que "tenemos una ventana de oportunidad" para combatirlos. Sánchez aseguró a los vecinos que la prioridad es proteger sus vidas y los núcleos poblacionales, con todos los recursos del Estado disponibles. Los incendios, ahora unificados, cuentan con un sistema operativo conjunto. Además, se espera la llegada de recursos de Grecia e Italia. Sánchez enfatizó la necesidad de agilidad, coordinación y eficacia, alertando sobre la gravedad de la emergencia climática, con 130.000 hectáreas calcinadas este año.

"Tenemos una ventana de oportunidad". Son algunas de las esperanzadoras palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha visitado en la mañana de este sábado el Puesto de Mando Avanzado instalado en la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los graves incendios que azotan Madrid y Ávila.

Durante su comparecencia, ha trasladado a los vecinos afectados que la prioridad del Gobierno "está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas y proteger los núcleos poblacionales". "Quiero que se sepa que todo el Estado están poniendo a disposición todos los recursos", ha añadido.

"Desde el viernes el Gobierno de España, a petición de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León pasó a una situación operativa 3. Estos incendios, que eran diferentes, pasan a ser ya un único incendio y por tanto, cuentan con un sistema unificado de operativo", ha expresado.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que durante la jornada de este sábado se espera la llegada de recursos por parte de Grecia e Italia. "Agilidad, coordinación y eficacia en la respuesta". Son los tres puntos que Sánchez ve fundamentales para luchar contra las llamas y proteger vidas.

"La situación sigue siendo compleja"

"La situación sigue siendo compleja. Las previsiones son que tendremos unas horas complejas. Aunque las temperaturas han bajado, no sabemos cuál va a ser la evolución de los vientos ni su intensidad. Lo que sabemos es que tenemos una ventana de oportunidad para luchar contra el incendio", ha agregado.

De la misma manera, en un contexto totalmente desgarrador por la evacuación y confinamiento de miles de personas, el presidente socialista ha informado de que "en lo que llevamos de año, están calcinadas 130.000 hectáreas": "Si lo comparamos con la media que durante esta última década se ha perdido anualmente, 100.000, estaremos viendo que la emergencia climática se va agravando".

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