La culminación del más que demorado pacto entre PP y PSOE para renovar, cinco años después, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha impedido a Alberto Núñez Feijóo cargar una semana más contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Allí, el presidente del Gobierno, a su vez, le ha dado la bienvenida "al cumplimiento de la Constitución".

En su primer cara a cara tras cerrar el acuerdo, el líder del PP ha arrancado la sesión de control de este miércoles tirando de ironía y preguntando al jefe del Ejecutivo si "se ha vuelto de extrema derecha". "Usted dijo en la última sesión de control que el PP es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha?", ha aseverado.

Un primer 'dardo' que Sánchez ha interpretado como un "aspaviento para calmar a aquellos que le han llevado por la senda de la oposición destructiva", tras un acuerdo que contaba con la oposición férrea de una parte del PP liderada por Isabel Díaz Ayuso. No obstante, ha puesto en valor el pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces, alcanzado tras cinco años de un "bloqueo absolutamente inédito en nuestra democracia".

"Es motivo para felicitarse, es bueno para los ciudadanos, para las empresas, para la economía española, porque traerá seguridad jurídica, y por supuesto también para el buen nombre y la reputación del Poder Judicial", ha reivindicado el líder socialista, que ha remachado: "Señor Feijóo, bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución Española".

Feijóo: "Este acuerdo no es para ayudarle"

Así, Sánchez ha defendido que el suyo es un "Gobierno de acuerdos" y que "todos aquellos que han querido pactar han encontrado siempre la mano tendida": desde los agentes sociales y los gobiernos autonómicos a los partidos europeos, que precisamente este martes cerraban un acuerdo sobre el reparto de cargos de la UE, que, según ha destacado, "excluye a la ultraderecha de las principales instituciones comunitarias". "Quedan tres años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar", ha asegurado.

El líder de la oposición, por su parte, ha respondido esgrimiendo que el pacto sobre el CGPJ finalmente firmado ahora "lo hubiese firmado hace dos años" y que "lo que ha cambiado es que las instituciones europeas le han obligado a firmar", tras unas negociaciones desarrolladas bajo la tutela de Bruselas.

"Este acuerdo no es para ayudarle", ha aseverado Feijóo, sino "poner límite a la voracidad de su Gobierno en controlar las instituciones del Estado". "Yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo, el CGPJ no va a ser controlado por el PSOE ni por el PP", ha continuado, antes de "proponer" a Sánchez otros tres 'acuerdos'.

Así, le ha exigido la dimisión del fiscal general del Estado -"por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia", ha dicho- y que inste "a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional" a que "dejen de manosear al Supremo" y de "exculpar a los condenados socialistas por corrupción", en alusión a la estimación parcial del recurso de amparo de Magdalena Álvarez por el caso de los ERE de Andalucía.

Finalmente, ha reclamado al presidente que comparezca ante la prensa y en el Congreso "para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno". "Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos...", ha aseverado, en referencia a las últimas informaciones sobre la relación entre el exministro José Luis Ábalos y los implicados en el 'caso Koldo'.

"Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el CGPJ", ha replicado sin embargo Sánchez, que ha sacado pecho por el decreto anticrisis aprobado la víspera por el Consejo de Ministros y ha añadido: "Este es un Gobierno que gobierna para la mayoría, que siempre ha estado dispuesto a pactar en aras del interés general y en beneficio de la mayoría social". "Ojalá este sea el primero de otros muchos acuerdos", ha zanjado.