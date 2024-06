El esperadísimo acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido muchas lecturas, sobre todo, porque nadie creía que podrían llegar a un pacto con la situación política actual. Ambas formaciones llevaban cinco años (2.030 días) sin alcanzar un acuerdo para su renovación. Por eso, este pacto lleva también a hacer una lectura de la situación interna del PP, ya que algunos consideran que es un golpe de mano del líder del partido de Alberto Núñez Feijóo.

Entre otras cuestiones, esas voces señalan que el Partido Popular ha visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, débil tras entregar la medalla al presidente argentino Javier Milei, pero la versión oficial es que esto no es ninguna revancha política. Este mismo martes, desde el entorno de la dirigente madrileña, han señalado a laSexta que este acuerdo "ha sido un éxito de Alberto Núñez Feijóo", escenificando un cierre de filas con el líder del PP.

Sin embargo, cabe recordar que solo la semana pasada Ayuso había rechazado y descartado una renovación, señalando que no "despolitizar" el CGPJ "sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial". Ayuso ponía así los límites justo el día en que Feijóo dijo que iban a intentar cerrar ese acuerdo. "Mi opinión la he trasladado a los órganos internos de mi partido y también al propio Feijóo", dijo el pasado miércoles, pidiendo a sus compañeros "tener en cuenta lo que tenemos delante".

En el PP de Madrid eran partidarios de que la reforma del sistema de elección fuese previa a la renovación del CGPJ, pero eso no ha ocurrido así. No obstante, Ayuso no ha reaccionado personalmente al acuerdo ya que se encuentra de viaje en Fráncfort (Alemania). Pero otras fuentes del PP de Madrid van más allá y en privado se preguntan "a ver cómo se explica esto". "Nos van a dar", han dicho en referencia a los votantes.

Mientras, desde Génova, se hacen otras lecturas en clave interna y hablan de un "golpe de timón". Un golpe de timón que ha dado Feijóo de 'aquí estoy yo y esto se va a hacer como yo quiero' en un momento de debilidad de la dirigente madrileña tras la visita del presidente de Argentina, el ultra Javier Milei. Lo cierto es que sus declaraciones sobre una posible renovación junto con la condecoración a Milei han provocado el cabreo en la dirección del PP.

Por su parte, Feijóo, en una rueda de prensa para explicar el acuerdo con el PSOE, ha dejado caer que él ha sufrido "presiones". "En los dos últimos años, he sufrido presiones de todo tipo, mantenerme firme no ha sido fácil, pero mi único propósito siempre ha sido preservar la separación de poderes en nuestro país", ha asegurado, señalando que asume "todos los costes, que significa el coste de la coherencia política". "Estoy en política para asegurar la independencia del poder judicial", ha añadido, asegurando que el acuerdo cumple en "casi su totalidad" los objetivos del PP.

Renovación tras cinco años

Lo cierto es que ya está firmado. El PSOE y el PP han logrado este martes rubricar la renovación inmediata para este mes de julio del CGPJ después de cinco años y medio de bloqueos, un desenlace que ha sido posible con cuatro reuniones con mediación de la Comisión Europea.

"Hoy gana nuestro Estado de derecho, ganan nuestras instituciones, gana en reputación nuestro país y, por tanto, gana España. Es un gran acuerdo. Gracias a todos los que lo han hecho posible, desde hoy recuperamos la plena normalidad en los tres poderes de nuestro país", ha afirmado el ministro español de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa en la Comisión Europea.

En el mismo sentido se ha expresado unos minutos antes y en el mismo atril el vicesecretario de acción institucional del Partido Popular, Esteban González Pons: "Hoy, la justicia española es más independiente que lo era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos".

Ambos rubricaron juntos ante las cámaras el pacto que tanto ha tardado en llegar, pero comparecieron separados para explicarlo a la prensa en compañía de la vicepresidenta comunitaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová. "El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea y para el Partido Popular es muy importante contar con esta garantía. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado", ha recalcado González Pons.

La comisaria checa ha rendido homenaje al "compromiso y voluntad de llegar a un acuerdo" de ambas partes, lo que muestra que también se pueden alcanzar acuerdos entre "rivales políticos". "El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son demasiado importantes como para ser víctimas de intereses políticos particulares", subrayado.