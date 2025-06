Sánchez dice que no es "razonable" pedir a España un 5% en defensa y plantea a la OTAN que sea "opcional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que España no puede comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB en la próxima cumbre. En su carta, Sánchez sugiere que se haga una excepción con España o que el objetivo sea opcional. Aunque se ha comprometido a elevar el gasto al 2% este año, considera que aumentar al 5% no es razonable y sería contraproducente. Sánchez propone una fórmula más flexible que permita a España no limitar las ambiciones de gasto de otros aliados, manteniendo así una posición propia y valiente.