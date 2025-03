El 'papelón' de Rutte: el jefe de la OTAN guarda silencio ante un Trump decidido a hacerse con Groenlandia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha sido criticado por su actitud durante una reunión en el Despacho Oval con Donald Trump. El presidente estadounidense expresó su intención de anexionarse Groenlandia, territorio de Dinamarca, un país miembro de la OTAN, mientras Rutte se limitaba a sonreír y no corregirlo. El jefe de la Alianza adoptó una postura complaciente y evitó involucrar a la OTAN en el asunto, afirmando que no quería participar en el debate. Trump también cuestionó la soberanía danesa sobre Groenlandia y bromeó sobre el envío de tropas.

Al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, le están lloviendo las críticas por la escena que protagonizó este jueves en el Despacho Oval. Allí, el jefe de la Alianza Atlántica ni interrumpió ni corrigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras este aseguraba que piensa anexionarse Groenlandia, lo que supondría quitarle este territorio a Dinamarca... que es un país miembro de la OTAN. Mientras Trump cuestionaba la legitimidad danesa, su interlocutor se limitaba a sonreír.

Y es que Rutte se mostró complaciente y cauteloso en su visita a la Casa Blanca, escenario de una tremenda bronca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hace apenas dos semanas. Así, el secretario general de la OTAN se lavaba las manos cuando Trump incidió en su intención de quedarse con Groenlandia: "Creo que ocurrirá", afirmó el mandatario republicano, que asegura que "lo necesitamos para la seguridad internacional".

"Les agradezco que no me incluyan en este debate, porque no quiero meter a la OTAN en este tema", se limitó a afirmar el secretario general de la OTAN, que toleraba así que un miembro de la Alianza quiera invadir a otro. Y es que Trump no se quedó ahí, sino que cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia, donde precisamente el independentismo moderado ha triunfado las elecciones.

"Un barco atracó allí hace unos 200 años y [Dinamarca] dicen que tienen derechos sobre ello. No sé si es cierto", deslizaba Trump, que llegó a bromear con el envío de tropas: "Quizá veamos cada vez más soldados yendo allí. No sé, ¿Qué opinas de eso, Pete?", dijo al secretario de Defensa, Pete Hegseth. "No respondas a eso, Pete, no respondas a esa pregunta", remachaba. Rutte se marcaba así todo un 'papelón' en la Casa Blanca, una visita en la que le ha dado a Trump la razón en todo momento.