Sánchez promete ante sus socios que aumentará la inversión en defensa "sin tocar un céntimo de gasto social"

Pedro Sánchez ha reafirmado el compromiso de España de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB, asegurando que este incremento no afectará al Estado del Bienestar. Ante el Congreso, Sánchez ha prometido que la inversión en seguridad y defensa no tocará el gasto social ni medioambiental. Además, ha solicitado a Bruselas la creación de mecanismos de financiación similares a los fondos Next Generation. Sánchez ha anunciado un plan nacional para impulsar la industria de defensa, con un enfoque en la colaboración público-privada y el desarrollo tecnológico. Este plan busca fortalecer la seguridad europea sin comprometer las prioridades nacionales.