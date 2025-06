Sumar exige a Sánchez "medidas contundentes" para acabar con la corrupción: "Esto no es una anécdota"

¿Qué ha dicho? "No se trata de esperar informes que vayan diciendo cosas, tienen que actuar con contundencia y sacar a cualquier corrupto o corrupta de su organización", ha señalado Verónica Martínez en una entrevista en Al Rojo Vivo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido a Sánchez "medidas contundentes" para acabar con la corrupción tras el estallido de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán y como condición para que continúe la legislatura.

"La corrupción cero existe y debe existir. Estamos decididos a acabar con años de bipartidismo negándose a adoptar medidas contundentes. No se trata de esperar informes que vayan diciendo cosas, tienen que actuar con contundencia y sacar a cualquier corrupto o corrupta de su organización", ha señalado Martínez en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Sobre el rifirrafe que han mantenido este miércoles Rufián y Sánchez en el Congreso, donde el socialista se ha defendido y ha pedido no hacer "de la anécdota" una "categoría", Martínez ha exigido que no se puede "quitar importancia a esto que está sucediendo". "Esto no es una anécdota, es un caso de corrupción", le ha recordado a Sánchez.

Así, Martínez ha pedido que "se les investiguen, que se les retire de todas las responsabilidades orgánicas, de todas las representaciones institucionales y que caiga todo el peso de la ley, caiga quien caiga".