"Van listos". Es el mensaje que Pedro Sánchez ha lanzado a PP y Vox este miércoles el Congreso, donde les ha acusado de intentar "quebrarle" con su "máquina del fango" y ha salido en defensa de su esposa, Begoña Gómez, frente a las acusaciones de corrupción. Un asunto al que ha dedicado algo más de tres minutos de una intervención en la que ha anunciado que España reconocerá el próximo martes el Estado de Palestina.

Así, el presidente del Gobierno ha acusado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de querer lograr "por la puerta de atrás con denuncias falsas" lo que "no consiguieron en las urnas" al acusarle a él y a su mujer de "un supuesto tráfico de influencias". "Tampoco es nuevo, llevo 10 años al frente del PSOE y espiaron a mi familia desde el primer momento", ha reprochado.

Acto seguido, el jefe del Ejecutivo se ha referido al rescate de Air Europa, una cuestión que la oposición llevó ante la Oficina de Conflicto de Intereses, que a su vez resolvió que Sánchez no tenía por qué ausentarse del Consejo de Ministros que lo aprobó. "El juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho hasta en dos ocasiones que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo", ha aseverado al respecto el líder socialista.

Ha hablado también de la carta de recomendación de Begoña Gómez a la empresa un exprofesor del máster de la cátedra que ella codirigía para un concurso público: al respecto ha incidido en que la firmó "en nombre de una institución educativa" y en que "no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso" en la que la además fue presentada junto a las recomendaciones de "más de 30 empresas e instituciones", entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, cuyo gobierno del PP -ha ironizado- "es claramente 'sanchista'".

En esta línea, ha recordado la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses y ha acusado a Feijóo y Abascal de "descalificar a la institución que no les da la razón".

Finalmente, el presidente se ha referido a las diligencias incoadas por el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa y se ha mostrado "seguro de que pronto la Justicia archivará estas dos denuncias falsas de dos organizaciones ultraderechistas", porque "lo único que hay es fango, una colección de bulos y difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más".

"No voy a alimentar su máquina del fango, no voy a caer en el 'y tú más' y no lo voy a hacer porque sería muy injusto comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas", ha dicho Sánchez a PP y Vox, de quienes ha señalado que no espera que "detengan la máquina del fango", asegurando que su mujer y él estarán "encantados de comparecer" si les llaman a la comisión de investigación del Senado.

"Lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril", ha apostillado no obstante Sánchez, que ha insistido: "Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme, pero ya les digo yo que van listos. Que van listos". "Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", ha sentenciado.

"Quienes realizan tráfico de influencia son otros", ha agregado Sánchez, que ha precisado que "no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma", sino "con sus sobres con iniciales y fajos de billetes dentro" y ha cargado directamente contra el PP: "No todos somos iguales, y si no me creen, cuenten el número de exministros 'populares' procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", ha zanjado.