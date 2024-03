No hubo obligación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abstenerse en la votación del rescate a Air Europa en el Consejo de Ministros. Es la respuesta a la denuncia del PP ante la Oficina de Conflictos de Intereses que ha intentado relacionar a su esposa, Begoña Gómez, con esa decisión del Ejecutivo.

Según la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que ha tenido acceso laSexta, "no se da el supuesto previsto" en la ley de altos cargos que "permita considerar que el Presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención, que obligue a iniciar un procedimiento de investigación en orden a depurar responsabilidades por las decisiones del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, por lo que se procede al archivo de su denuncia".

El PP había denunciado ante este órgano al presidente Sánchez por haber participado en la votación, aludiendo a un posible vínculo de la compañía aérea con el Africa Center que dirigía su mujer, Begoña Gómez. "Incumpliendo la ley de altos cargos no se abstiene en la votación, sino que vota a favor del rescate de esas compañías. Eso se llama conflicto de intereses", decía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pero lo cierto es que Pedro Sánchez no tenía por qué ausentarse ni abstenerse en esa decisión porque su mujer, según la resolución, no tiene ni ha tenido funciones de direccción, asesoramiento o administración en esas entidades. La Oficina rechaza, por lo tanto, investigar al presidente, no ve conflicto de intereses, y archiva la denuncia del Partido Popular.

La universidad privada a la que pertenece el centro africano ha negado, además, haber recibido la cantidad que habría acordado con Air Europa, una colaboración de 40.000 euros anuales. Asegura que nunca se llegó a ejecutar por las circunstancias del momento, por la llegada de la pandemia. El Gobierno acordó rescatar, en noviembre de 2020, a 30 empresas, la mayoría de los sectores turístico y hotelero.

Fuentes del PP en conversación con laSexta reconocen que no les sorprende la resolución y se preguntan "¿de quién depende la oficina del conflicto de intereses? Pues eso", en una clara referencia a una posible influencia del Gobierno en la decisión este organismo independiente que opera bajo el paraguas del Ministerio de Función Pública.

Por su parte, la portavoz socialista, Esther Peña, se ha congratulado de la decisión del órgano porque, en su opinión, la denuncia de los 'populares' no tenía "ninguna base jurídica y se acusaba a personas que "no aparecen en ningún sitio". Peña ha insistido en que los de Alberto Núñez Feijóo solo buscaban con esto "introducir más ruido" para tapar "el escándalo que sí se cierne" sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja. Y ha lamentado que el PP "dirá ahora" que la oficina "está al servicio del Gobierno".

"Siempre es lo mismo, si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, pues todo es perfecto. Y si no les dan la razón, pues la demolición del desprestigio del PP a las instituciones de nuestro país. Es una práctica habitual", ha agregado. Con todo, la portavoz socialista ha llamado a todos los partidos a "rebajar el tono, rebajar las tensiones", si bien ha subrayando la importancia de que lo haga principalmente "quién la subió", en alusión al PP, "porque no tiene mucho sentido esta política de intentar inhabilitar a personas que no tienen nada que ver con tramas y con casos oscuros".