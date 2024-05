El dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha amenazado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con llevarle a la comisión del Senado si no responde a las 100 preguntas que ha presentado este martes su partido sobre el caso Koldo y su mujer Begoña Gómez. Así lo ha hecho en su intervención en la comparecencia del presidente a petición propia en el Congreso de los Diputados.

"Ayer le dimos 100 preguntas pero usted no responde. Respóndame y créame o lo hará hoy en el Congreso o lo hará en el Senado, no tenga usted ninguna duda. Lo hará obligado en el Senado", ha señalado el 'popular', a lo que Sánchez desde la tribuna le ha contestado que "no tiene problema" en responder a estas cuestiones.

Este martes el PP presentó una batería de 100 preguntas, aunque reconoció que, obviamente, no se pueden realizar todas en la Cámara Baja. Feijóo, además, ha usado su discurso para cargar contra el socialista: "Mordidas, cartas de recomendación y usted hablando de fango y ultraderecha". Y ha señalado que, "con todo lo que pueda salir, no vaya de víctima porque no lo es" y le ha pedido que dé explicaciones.

Feijóo ha insistido a Sánchez en que "no convierta en víctima a nadie de su entorno" y ha señalado que "todo es su responsabilidad". "¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid sí o no? ¿Sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su Gobierno?", ha preguntado el 'popular' sobre Begoña Gómez. Y ha subrayado que "no es ético ni estético".

"Ahora si quiere diga que no respetamos al Estados, usted toma por tontos a los españoles, como si fuesen unos ingenuos", le ha espetado el líder del PP, quien ha acusado al jefe del Gobierno de "sobreactuación que le delata y nos avergüenza a todos". "Regaño a los españoles en una carta porque no le valoramos lo suficiente y dice que fuera de España le aplauden sin descanso", ha añadido, y luego ha sostenido que "su mayor hit es la corrupción en la prensa internacional". En ese momento, Feijóo sacó portadas de varios periódicos internacionales sobre Sánchez.

Sobre el debate "limpio"

Asimismo, le ha achacado que haya roto la "la promesa de juego limpio" porque le "ha durado 3 minutos", refiriéndose a las palabras de Sánchez al empezar la sesión en la que pedía un debate "limpio". Feijóo le ha recordado que ha hablado de "ultraderechistas", "fango" e "insultos al presidente de un gobierno". "¿A ustedes les parece normal que la política internacional se decida a espaldas de este hemiciclo?", ha añadido en referencia al anuncio del reconocimiento de Palestina como Estado.

Y ha seguido pero ya con la política nacional, ha preguntado que "qué altos cargos en activo se vean en casos de corrupción y aquí no pase nada". Después, he hecho referencia a los cinco días de reflexión de Sánchez: "¿Que el país se pare cinco días a la espera del humor con el que se levante el presidente?". "La gente está harta de que este país esté parado, de los espectáculos, del gobierno radical"..., ha continuado cargando Feijóo.