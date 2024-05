El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que reconocerá el Estado de Palestina el próximo 28 de mayo, en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en ese sentido. Un anuncio que ha dado de la mano de Irlanda y Noruega, tal como habían pactado en conversaciones anteriores. España, de hecho, ha esperado a hacerlo de la mano de otros países de la Unión Europea, pero también ha querido cumplir con su promesa de hacerlo antes del mes de julio.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente ha señalado que "España quiere estar en el lado correcto de la historia" y que lo hace porque es "pacifista", "coherente" y "justa". El jefe del Ejecutivo ha explicado que la decisión ha sido consensuada entre los dos socios del Gobierno y haciéndose eco del sentir mayoritario de los ciudadanos españoles. Asimismo, ha destacado en su discurso que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "no tiene proyecto de paz" para Palestina.

El presidente ha reconocido que "ha costado muchos meses llevar a los 27" a pedir un alto el fuego en Gaza, pero ha señalado que "no es suficiente" porque Netanyahu "sigue haciendo oídos sordos". Sánchez ha destacado que "lleva semanas con esta cuestión" y es consciente de que Netanyahu está "generando tanto dolor y rencor en Gaza": "La ofensiva solo va imponer el odio". Por eso, ha subrayado que "ha llegado hora de reivindicar una política exterior respetuosa": "Debemos reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral... Ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción".

Para el jefe del Ejecutivo, "la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo a pesar de los bulos y los bombardeos". El presidente, además, ha advertido que la solución de los dos Estados podría estar en peligro, por eso, hace falta que más países reconozcan a Palestina porque es la única solución. "Para esa solución es necesario que las dos partes se sienten a negociar con la misma legitimidad", ha añadido, asegurando que España "va a seguir apoyando a la Autoridad Palestina".

Además, ha sostenido que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es el "principal interesado en que no haya dos Estados". Y por eso, ha destacado que "el reconocimiento no es contra nadie": "Es en favor de la solución de los dos Estados y el derecho internacional que el mundo no se rija por la voluntad más fuerte".

Israel ya ha llamado a consultas a sus embajadores en Irlanda y Noruega como consecuencia de su anuncio y Sánchez, consciente de que pasará lo mismo con España, ha señalado que es "posible que la decisión tenga consecuencias". "Estamos preparados para asumirlas porque la diplomacia consiste en defender los valores de la democracia". "Cuando el polvo de los tanques se disipe, nos daremos cuenta de que hemos presenciado uno de los episodios más oscuros del siglo XXI y los españoles podrán decir que estuvimos en el lado correcto de la historia. Ha llegado el momento de reivindicar una política coherente en Palestina y Ucrania", ha zanjado.

Fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que están esperando la llamada a consultas del embajador israelí porque ya lo han hecho con Noruega e Irlanda. A tenor de lo dicho por Israel, que en España tomará las medidas, han señalado que, "de momento, esto no se ha producido", pero señalan es "un movimiento que ahonda en el aislamiento internacional de Israel". En cuanto a una embajada en Palestina, el Gobierno ya está pensando en dónde ponerla. Sánchez ha mencionado en el Congreso que la capital de Palestina debe estar en Jerusalén este, por tanto, la embajada se ubicaría en esa zona.

Irlanda y Noruega anuncian la misma fecha

Ya antes, Noruega sobre las 8 de la mañana había anunciado que lo harían el 28 de mayo, según ha informado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. "No puede haber paz en Oriente Medio sin que Israel y Palestina tengan su propio Estado, es la única solución real al conflicto", ha señalado en una rueda de prensa en Oslo Støre, que defendió que la división entre ambos debe basarse en las fronteras anteriores a junio de 1967.

Por su parte, y a la misma hora que Sánchez, los tres líderes del Gobierno irlandés, el primer ministro, Simon Harris; el viceprimer ministro, Micheál Martin, y el ministro de Transportes, Eamon Ryan, han informado a la misma hora que Sánchez, sobre las 9.00 horas, en una rueda de prensa para anunciar la decisión, que ya se preveía para finales de este mes. Irlanda también escoge el 28 de mayo para reconocer a Palestina.

Harris asegura que es una decisión encaminada a lograr una "paz permanente" entre israelíes y palestinos. "Hoy es un día histórico para Irlanda y Palestina", ha declarado el jefe del Gobierno de Dublín junto a sus dos socios en la coalición de democristianos, centristas y verdes.

Asimismo, fuentes del Gobierno señalan que se ha generado un clima en la sociedad a favor de este reconocimiento y que habrá una segunda oleada de países que se sumaran como Luxemburgo, Eslovenia y Malta. "Quizás, después de las elecciones" europeas, añaden.