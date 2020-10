Pedro Sánchez reúne de urgencia a sus ministros para decretar el estado de alarma en Madrid. El presidente del Gobierno ha convocado para este viernes un Consejo de Ministros extraordinario. Según ha confirmado laSexta, ya se está empezando a convocar a los ministros para la reunión.

Fuentes del Gobierno a laSexta apuntan que se van a rescatar las medidas tumbadas por el TSJM y señalan que el estado de alarma que se decrete no será como el de marzo. Aseguran que Sánchez ha llamado a la presidenta madrileña con el fin de abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la Orden revocada por el TSJM.

En esa conversacion, según indican las mismas fuentes, el presidente Sánchez le ha trasladado a Díaz Ayuso que existen tres posibilidades: que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una Orden al amparo de lo establecido en el articulo 3 de la Ley Organica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica. Que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestion. O en tercer lugar, que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

Sánchez ha trasladado a Díaz Ayuso tres escenarios posibles"

Señalan las fuentes que, en cualquiera de los tres casos, las medidas serían exactamente las mismas que se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica. Como respuesta, en una segunda conversación, Díaz Ayuso le ha pedido tiempo al presidente del Gobierno y ha quedado con él en volver a hablar este viernes. Algo que la propia Ayuso también ha confirmado en su cuenta de Twitter.

Desde la Comunidad de Madrid, fuentes de Presidencia afirman a laSexta que "Moncloa dirá" y añaden que "Sánchez verá lo que hace". Por su parte, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se enteraba de la información durante una entrevista en TVE: "Parece claro que si se convoca un Consejo de Ministros a primera hora es para tomar una decisión".

Esta convocatoria a los ministros llega después de la decisión del TSJM de tumbar el cierre de Madrid. Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid denegaba, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se ponía así fin a las restricciones sanitarias en Madrid y otros nueve municipios de la región.

Desde Argelia, en visita oficial y tras conocer la noticia, Sánchez no descartaba entonces el estado de alarma por la "preocupante" situación de Madrid. "Las cifras y la evolución de la pandemia de coronavirus en Madrid son preocupantes y hay que poner todos los instrumentos encima de la mesa para doblegar la curva", afirmaba el presidente del Gobierno. Apuntaba, además, que el Ejecutivo siempre "ha contemplado" el instrumento del estado de alarma porque "resultó ser eficaz para doblegar la curva" en el peor momento de la crisis sanitaria. Si bien, Sánchez ha insistido en que las decisiones se tomarán "en coordinación con la Comunidad de Madrid y respetando sus competencias".

Por su parte, y en una jornada marcada por el fallo judicial del TSJM, Isabel Díaz Ayuso también comparecía ante los medios y pedía a los ciudadanos que no salgan de Madrid.

"Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que viene un puente", ha indicado, en alusión al próximo lunes, festivo por el 12 de Octubre. Además, la presidenta madrileña ha anunciado una inminente orden con nuevas medidas sanitarias. "Vamos a pedir que el Gobierno vuelva a sentarse con Madrid y en pocas horas, entre esta noche y mañana, para tener mañana una orden clara, anunciar unas medidas sensatas, justas y ponderadas", ha asegurado.

No obstante, la Comunidad de Madrid prefirió esperar al viernes para dar a conocer dicha orden. Eso sí, desde el Gobierno regional avisan: podrán "recomendar" no salir de Madrid el puente del Pilar, pero no "confinar".

Así, después de que Sanidad haya confirmado que la Comunidad de Madrid no ha respondido a sus dos peticiones para reunirse la tarde del jueves, la reunión entre ambos gobiernos tendrá lugar este viernes a primera hora. Fuentes de la CAM a laSexta aclaran que Sanidad ha pedido reunirse este jueves, a lo que han respondido que el encuentro debe darse el viernes para "tener clara la Orden que se hará pública".