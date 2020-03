El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma.

Así lo han confirmado desde Moncloa. Sánchez se lo ha comunicado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con el que esta mañana ha hablado por videoconferencia.

Durante la conversación, el presidente Sánchez "ha resaltado la importancia de mantener la unidad de acción contra el virus y ha transmitido al presidente popular que esta batalla no debe tener colores políticos, sino centrarse en ganarle al coronavirus".

El presidente Sánchez, "al igual que hizo ayer con los presidentes autonómicos, le ha trasladado la máxima lealtad mutua y le ha asegurado que el gobierno siempre se guiará por los principios de cooperación, colaboración y solidaridad entre todos los españoles", apuntan desde el Gobierno.

Tras este primer encuentro por vídeo, el presidente del Gobierno completará a lo largo de hoy su ronda de contactos, por videoconferencia o telefónicos, con los restantes portavoces de los grupos parlamentarios.

Esta ronda, explican, tiene por objeto facilitar información precisa sobre las medidas adoptadas para hacer frente a esta emergencia y reiterarles la necesidad de mantener la unidad de todos para lograr frenar el virus.

Casado traslada su apoyo y pide medidas econónicas

Pablo Casado ha comparecido tras esa conversación con Sánchez y asegura que ha transmitido el apoyo del Partido Popular para que tome todas las medidas necesarias: "Hay que remar todos en la misma dirección".

Casado ha expresado su preocupación por los efectos económicos que va tener esta crisis: "Tenemos que intentar amortiguar que no derive en crisis social (...) aquellas personas confinadas que no tengan preocupaciones en el ámbito de su nómina".

Pide intensificar la protección de los trabajadores, y apunta supresión de impuestos o rebajas de las cotizaciones sociales y tarifas de autónomos."Que no tengan miedo los que no pueden abrir el negocio a no poder pagar la compra (...) tenemos que articular todas las medidas para que todo el mundo pueda llegar a fin de mes".