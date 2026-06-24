Sánchez, sobre la causa contra su mujer y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño"

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explica y recuerda en su comparecencia en el Congreso de los Diputados cómo comenzaron ambas causas, haciendo una férrea defensa tanto de su hermano, David Sánchez, como de su esposa, Begoña Gómez.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha defendido en el Congreso de las acusaciones de corrupción que involucran a su partido, a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez. Afirmó que estas acusaciones se basan en un patrón de acoso que sigue tres pasos: difusión de informaciones falsas por pseudo medios, denuncias de organizaciones de ultraderecha basadas en esas informaciones, y procedimientos judiciales prolongados. Sánchez subrayó que no busca reivindicar la inocencia de su familia desde la tribuna, ya que confía en que lo harán en los tribunales. Presentó cinco hechos irrefutables para respaldar su posición, como que las acusaciones contra su hermano se basan en informes falsos y que su esposa no ha recibido pagos indebidos. Finalmente, expresó su confianza en la justicia española, destacando el trabajo modélico de la mayoría de los jueces.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso de los Diputados, en el que comparecía a petición propia para dar cuenta sobre las causas de presunta corrupción que afectan a su partido, a su mujer, Begoña Gómez y a su hermano, David Sánchez: "Sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales".

Y ese patrón, afirma contundente el presidente, se articula en "tres compases". Primero, "difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudo medios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies". Después, "presentan las denuncias organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente recortes de prensa de esos pseudo medios y, por tanto, en bulos y en desinformación".

Y, finalmente, "la apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años, sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados. En el caso de mi mujer, señorías, llevan más de dos años y medio el proceso de instrucción".

En definitiva, asegura Sánchez, "primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y por último el daño, un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación". Un daño reputacional que juega también con "la falta de integridad de determinados pseudo medios digitales y también con la indecencia de algunos partidos políticos que son capaces hasta incluso de pedir penas superiores tanto para mi hermano como para mi mujer".

No obstante, el presidente ha asegurado que no quiere usar esta tribuna para reivindicar la inocencia de su familia: "Lo harán ellos mismos en los tribunales", asegura, pero sí recuerda y apunta cinco hechos que son "absolutamente indiscutibles e irrefutables".

Así, tal como expresa el presidente, en primer lugar es que "según la propia Guardia Civil, la UCO, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y fue convocada el 19 de mayo de 2017, es decir, durante un periodo en el que yo no tenía ningún cargo en el PSOE y, de hecho, en la segunda fecha no era ni siquiera diputado de estas Cortes".

En segundo lugar, "a mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener 1, 5 millones de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal. De hecho, en muchas sesiones de control, tanto el PP como la ultraderecha han utilizado de manera regular muchas de estas acusaciones falsas y lo han hecho además de manera absolutamente impúdica, sin siquiera pedir perdón cuando han sido desmentidas por parte de la propia instrucción".

La tercera, esta vez dirigida a la causa de Begoña Gómez, "mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en 2012, es decir, dos años antes de que yo fuera elegido secretario general del PSOE y seis años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España".

En cuarto lugar, "la cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de cero euros". Y, por último, en quinto lugar, "la instrucción contra mi mujer, también contra mi hermano, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía".

"En el caso de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones o bien totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial y media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial y ha culminado con unas medidas cautelares que, creo que sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Señorías", afirma Sánchez.

Por último, el presidente ha querido terminar esta parte de su comparecencia dedicada a su círculo más íntimo, con una reflexión y con un mensaje de confianza en la justicia: "Yo voy a compartir con ustedes y con los ciudadanos las mías: voy a confiar en la justicia de mi país a pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender. Voy a confiar en el sistema de los jueces y juezas de nuestro país, porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo".

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