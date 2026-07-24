León, Teruel, Lleida, Guadalajara y Ciudad Real: los otros incendios que amenazan a España.

Los detalles La situación más preocupante se vive en Ejulve (Teruel), donde el incendio, que había sido estabilizado, se ha reactivado durante la noche y ha obligado a elevar el nivel de emergencia a 2.

Mientras el gran incendio de Ávila y Madrid acapara la atención, otras regiones de España enfrentan situaciones críticas debido a incendios. En Ejulve (Teruel), el fuego se ha reactivado, elevando la emergencia al nivel 2 y provocando evacuaciones. La Unidad Militar de Emergencias y bomberos trabajan intensamente en la zona. En León, el incendio en Murias de Ponjos también mantiene el nivel 2, con evacuaciones preventivas. En Huelva, un nuevo incendio afecta Alosno, mientras en Ciudad Real, el fuego en Retuerta del Bullaque ha escalado a nivel 1. En Lleida, el incendio en Farrera avanza en una zona de difícil acceso. En Guadalajara, el incendio en La Mierla ha mejorado, permitiendo el regreso de los evacuados.

Mientras el gran incendio de Ávila y Madrid concentra buena parte de la atención, las llamas mantienen en vilo a otros muchos puntos de España. Teruel, León, Ciudad Real, Lleida, Huelva y Guadalajara afrontan una jornada crítica marcada por evacuaciones, confinamientos, reactivaciones y un amplio despliegue de medios para contener el avance del fuego.

El incendio de Ejulve (Teruel) se reactiva

La situación más preocupante se vive en Ejulve (Teruel), donde el incendio, que había sido estabilizado, se ha reactivado durante la noche y ha obligado a elevar el nivel de emergencia a 2. El avance de las llamas ha provocado la evacuación de Las Cuevas de Cañart y también se ha enviado una alerta ES-Alert para desalojar las pedanías de Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira, cuyos vecinos han sido trasladados al pabellón municipal de Alcorisa.

Ante el empeoramiento de la situación, se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplaza desde su base en Zaragoza, además de un refuerzo de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. En total, el operativo cuenta con ocho medios aéreos, cinco cuadrillas terrestres, tres bulldozers y numerosos efectivos técnicos y de apoyo.

León mantiene el nivel 2

También continúa en nivel 2 el incendio de Murias de Ponjos (León), donde las llamas han calcinado una amplia superficie y amenazan a varias poblaciones. Las localidades de Rosales, Folloso y Andarraso han tenido que ser evacuadas de forma preventiva. Cerca de 40 vecinos han abandonado sus viviendas y el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha habilitado las escuelas de Riello para quienes necesiten alojamiento mientras continúan las labores de extinción.

En Alosno (Huelva), el Plan Infoca ha declarado este viernes un nuevo incendio forestal, el segundo registrado en menos de dos días en el municipio. Aunque afecta a la misma zona donde se produjo otro fuego durante la madrugada del jueves, las autoridades descartan que se trate de una reactivación.

Este nuevo foco llega apenas un día después de que quedara estabilizado el incendio de El Cerro de Andévalo, que obligó al desalojo preventivo de 384 vecinos de Las Cruces, quienes ya han podido regresar a sus casas.

El incendio declarado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) ha escalado a nivel 1 al existir riesgo por el humo para varias poblaciones. Como medida preventiva, se ha decretado el confinamiento de Marjaliza (Toledo), mientras los equipos de extinción trabajan intensamente para frenar el avance del fuego. En la zona operan actualmente diez medios aéreos, 22 terrestres y 117 efectivos.

En Cataluña, los Bomberos de la Generalitat centran sus esfuerzos en un incendio declarado en Farrera (Lleida), en plena alta montaña, dentro de la Serra de Roques Codolles, en la comarca del Pallars Sobirà. Las llamas avanzan por una zona de muy difícil acceso, lo que impide la llegada de camiones autobomba.

El incendio ha alcanzado la cresta de la montaña y quema con intensidad, una evolución que preocupa a los responsables del operativo. Para combatirlo se han desplegado 24 dotaciones, nueve de ellas aéreas, mientras el perímetro afectado ronda las ocho hectáreas.

La nota más positiva llega desde La Mierla (Guadalajara), donde el incendio ha descendido a nivel 1 tras arrasar unas 35.000 hectáreas. La mejora de las condiciones ha permitido autorizar el regreso de los vecinos de Monasterio, Veguillas, San Andrés del Congosto, Congostrina, Hiendelaencina y Alpedroches. Además, las autoridades han levantado el confinamiento en los municipios de Tordelloso, Miedes de Atienza, Bañuelos, Romanillos de Atienza, Casillas y Bochones, mientras los equipos continúan trabajando para dar por estabilizado definitivamente el incendio.

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