Antonio Maestre, muy crítico con la gestión de los incendios de Ayuso: "Habrá que preguntarle por qué se ha escaqueado de la responsabilidad que tiene"

"Es muy extraño que alguien, cuando está siempre tan celoso de sus competencias, en cuanto vienen mal dadas lo primero que hace es lavarse las manos", afirma Maestre, que critica la gestión de Ayuso de los incendios en la Comunidad de Madrid.

Más Vale Tarde conecta con Antonio Maestre para analizar la bronca política alrededor de la gestión de los incendios en la Comunidad de Madrid.

"El momento en que surge una tragedia como esta es cuando es relevante poner sobre la mesa quién es apto para gestionar los servicios públicos", comenta el periodista, que señala que ante el incendio de La Mierla, en Guadalajara, donde se han quemado 33.000 hectáreas, Emiliano García Page "en ningún momento pidió la derivación de la dirección en la gestión del incendio al Estado".

En este sentido, recuerda que "el nivel 3 no dota de más medios a nadie para extinguir los incendios, simplemente cambia la dirección operativa, que pasa de la comunidad autónoma al Estado", comenta Maestre, que destaca que también se traspasa "la responsabilidad penal en caso de que suceda algo", lo que significa que "apartarse de la gestión puede tener beneficios penales en caso de que suceda algo grave".

En su comparación entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, indica que mientras la primera invierte 7 euros por habitante en la gestión de incendios, la segunda invierte 60 euros.

"Lo que habrá que preguntarle a Isabel Díaz Ayuso es por qué se ha escaqueado de la responsabilidad que tiene", afirma Maestre, que añade: "¿Porque es una inepta? ¿Porque no tiene capacidad? ¿Porque tiene miedo de que haya un problema y la responsabilidad penal eludirla?".

"Es muy extraño que alguien, cuando está siempre tan celoso de sus competencias, en cuanto vienen mal dadas lo primero que hace es lavarse las manos", prosigue Maestre, que vuelve a recordar que mientras en Madrid se han quemado 5.000 hectáreas y Ayuso ha pedido el nivel 3, García Page con 33.000 hectáreas calcinadas "no ha eludido su responsabilidad".

El periodista también recalca que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llamado "mamarracho" al delegado del Gobierno porque le ha pedido justificar la petición del nivel 3. Respecto al tuit de Óscar Puente, considera que "tiene razón en lo que dice, luego no sé si cada uno la pierde a la manera de decirlo".

La F1, con más presupuesto que los incendios

Sobre las quejas de algunos bomberos, que están pidiendo ser activados, pero no tienen medios, Maestre explica que el plan de la Comunidad de Madrid contra los incendios forestales tiene un presupuesto de 56 millones de euros, mientras que Telemadrid tiene 75 millones asignados y el circuito de Fórmula 1 de Madrid, 83 millones.

Además, apunta que lo que vende la Comunidad de Madrid como aumento de recursos humanos en el plan de extinción de incendios "son voluntarios de Protección Civil". "La Comunidad de Madrid tiene un modelo de servicios públicos que es reducirlos a la mínima expresión y claro, cuando hay una emergencia en la que tienes que poner todos los medios a disposición de la ciudadanía, no los tienes y tienes que pedir ayuda a otros", sentencia.

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