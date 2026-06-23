Sánchez anuncia "la mayor inversión en dependencia de la democracia": 2.218 millones de euros extra "para cuidar más y mejor"

¿Por qué es importante? Desde el Gobierno señalan que pretenden lograr tres objetivos fundamentales: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados, y dignificar las condiciones de quienes cuidan.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para incrementar la financiación de la dependencia con 2.218 millones de euros adicionales hasta 2026. Esta inversión permitirá que la aportación estatal supere los 7.200 millones de euros en 2027. La reforma busca duplicar las cuantías para personas con mayor grado de dependencia, fortaleciendo el sistema tras años de austeridad. Sánchez defiende esta medida como un compromiso de su legislatura para mejorar la vida de los ciudadanos y consolidar derechos sociales, a pesar de las críticas de la oposición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aumentar la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, de tal forma que la aportación del Estado, según el jefe del Ejecutivo, superará los 7.200 millones de euros el año que viene.

Esto supone una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos de 2023. Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, e implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos.

"Se va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática. Estamos hablando en concreto de 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan", ha avanzado Sánchez en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en la sede del IMSERSO.

Según ha precisado, esta inversión "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y "va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura": que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027".

El presidente del Gobierno ha aprovechado este anuncio para mandar un mensaje a todos aquellos que se preguntan por qué quiere seguir su Ejecutivo "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino", señalando que medidas como esta "recuerdan por qué merece la pena dedicarse al servicio público".

"Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta esta aquí", ha añadido. Y esa respuesta es que el Gobierno sigue, ha dicho, "para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España mejor".

Sánchez ha defendido así la continuidad de su legislaturaen en medio de nuevas peticiones de dimisión por parte de la oposición tras la sentencia del 'caso mascarillas' por el que el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos.

De esta forma, ha recordado que asumieron la tarea de reconstruir y fortalecer un sistema que "durante años fue prácticamente desmantelado por las políticas de austeridad del PP".

"Entre 2012 y 2020, la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos. Desde entonces, hemos triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de poco más de 1.300 millones de euros a casi 3.800 en 2025", han destacado desde el partido.

Ahora, con esta decisión, ha señalado que se culmina una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación. "Damos un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, más justo, más humano. Las personas con grado II de dependencia contarán con el doble de financiación para garantizar su atención. Y quienes tienen un grado III verán más que duplicado ese apoyo. Y todo ello manteniendo el Grado III+ que aprobamos hace menos de un año para personas con una situación de extrema dificultad, como los pacientes con ELA", han explicado.

Una medida con la que pretenden lograr tres objetivos: reducir aún más las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados, y dignificar las condiciones de quienes cuidan.

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