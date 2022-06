El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el aumento progresivo al 2% del PIB del gasto en defensa de aquí a 2029, afirmando que la primera subida se producirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, para la que ha pedido "el apoyo de todas las fuerzas", haciendo especial hincapié en el espacio "a la izquierda del PSOE".

"Tenemos que ser conscientes de que, más allá de Europa o la OTAN, el mundo está muy complicado, muy difícil, hace mucho frío y es importante defender nuestra forma de vivir", ha añadido el presidente en una entrevista concedida a TVE desde la cumbre de la OTAN.

En este encuentro, Pedro Sánchez ha asegurado sentir "orgullo" de que la Cumbre de la OTAN se haya celebrado en Madrid: "Es una cumbre de democracias que quieren trasladar un mensaje de defensa de los valores que representa la democracia. Los objetivos están cumplidos".

Por su parte, la portavoz del PP Cuca Gamarra ha asegurado que la formación apoyará "lo que apoye todo el Gobierno": "Si hablamos de algo básico como la seguridad y la defensa o la política exterior, que no tiene el apoyo de todo el Gobierno, difícilmente puede el Gobierno pedir el apoyo a terceros. Nosotros no podemos contemplar otra posición que no sea otra posición conjunta de todo el Gobierno", ha destacado en una entrevista en Espejo Público donde ha añadido que "el PP estará a la altura de las circunstancias", aunque "para apoyar algo hay que conocerlo con profundidad".

La adhesión de Suecia y Finlandia y la frontera sur de la OTAN, temas clave

Además, Sánchez ha abordado algunos de los aspectos que están siendo centrales en la cumbre, como el desbloqueo de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza. "Suecia ha roto 200 años de neutralidad, Finlandia también. Si se incorporan no es por expansionistas, quieren defenderse de una amenaza real que es esta Rusia dirigida por Putin", ha aseverado.

El presidente del Gobierno también ha abordado el asunto de la frontera africana de Ceuta y Melilla, mostrándose convencido del apoyo de la OTAN a estos puntos: "Igual que somos solidarios en el este es evidente que si tuviésemos que desplegar recibiríamos la solidaridad del resto de aliados".

En este sentido, Sánchez ha afirmado que esta cumbre "es histórica" y define "el trabajo sobre el que va a operar la OTAN hasta 2030 con el concepto estratégico de Madrid". "Creo que se refuerza el peso de Europa como proyecto político", ha añadido el presidente del Gobierno, que ha asegurado que la respuesta de los 30 es "clave": "Nos jugamos mucho".

El momento "más especial": el concierto en el Prado

Preguntado por el momento más especial vivido durante la cumbre que concluye este mediodía, Sánchez ha relatado que se produjo en el concierto previo a la cena euroatlántica en el Museo del Prado que ofreció la orquesta sinfónica de Kiev ante los líderes internacionales presentes en Madrid con motivo de la guerra en Ucrania.

Según el presidente, los músicos estaban "muy emocionados y agradecidos" por tocar en el Museo del Prado y ante los mandatarios, en este momento de guerra que sufre su país. El jefe del Ejecutivo español reivindicó esa escena de "combinar la música, con el arte, la cultura" porque es "todo lo opuesto a lo que está sufriendo Ucrania" después de la decisión de un "atócrata que aspira a anexionarse un país que no es el suyo". "Arte, música y Prado frente al horror de la guerra", concluía.