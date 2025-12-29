Saiz descarta el final de la legislatura si no logran aprobar los Presupuestos: "Todavía quedan muchos desafíos"

El contexto En una entrevista en la SER, la portavoz del Gobierno ha defendido gobernar sin nuevas leyes tras publicarse en 'El País' que Sánchez ha pedido medidas al margen del Congreso. Ha asegurado que hay margen legal y recordó las más de 50 leyes ya aprobadas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la legislatura no está en riesgo aunque no se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado, ya que existen múltiples desafíos por resolver y margen de actuación sin necesidad de nuevas leyes. En una entrevista en la Cadena SER, Saiz destacó que se han aprobado más de 50 leyes y que las políticas del Gobierno están evitando que los ciudadanos sientan el impacto de las condiciones de Vox asumidas por el PP. Respecto a las elecciones en Extremadura, admitió resultados no esperados y anunció un análisis profundo. Además, calificó el desalojo de inmigrantes en Badalona como un acto de inhumanidad, criticando el silencio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que la legislatura no está en riesgo aunque no se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado. "De ninguna manera" se va a dar por concluida, ha afirmado, al subrayar que "todavía quedan muchos desafíos por solventar" y que existe "mucho margen de actuación" sin necesidad de sacar adelante nuevas leyes en el Congreso.

En una entrevista en la Cadena SER, preguntada por la información que publica 'El País' sobre la petición del jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, a sus ministros para que planteen medidas que no dependan del Congreso, Saiz ha manifestado que hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener rango de ley respetando "escrupulosamente" la pirámide normativa del Estado de derecho. "Eso no las convierte en malas medidas", ha argumentado la portavoz del Gobierno, que en todo caso ha destacado que se han aprobado más de 50 leyes en el Congreso de los Diputados y prácticamente todas las semanas salen adelante medidas con una mayoría parlamentaria.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado además que son las políticas del Gobierno, en un momento que ha calificado de "importantísimo" y "bueno", pero también "ciertamente oscuro y dificultoso", las que están consiguiendo que los ciudadanos no sientan el "dolor" que en su opinión suponen las condiciones de Vox que el Partido Popular asume.

En relación con los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura, donde el PSOE pasó de 28 a 18 diputados, admitió que no eran los esperados y anunció un "análisis profundo" para corregir errores y responder a las demandas del electorado. Sin valorar el papel del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ni el impacto de los casos de supuesta corrupción conocidos durante la campaña, sí reconoció que ha influido negativamente lo que calificó como una "persecución absoluta" del PP y una estrategia de "deshumanización" de los dirigentes socialistas.

Preguntada por el desalojo de centenares de personas inmigrantes en Badalona, lo ha calificado como un "ejercicio de inhumanidad, de racismo y de xenofobia" que se ha producido además, ha subrayado, ante el "silencio atronador" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el moderado", que a su juicio "es incapaz de decir nada con este tipo de actitudes" del alcalde de esa ciudad, Xavier García Albiol.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.