El robo en las autopistas catalanas se dispara: los delincuentes rajan las lonas y desvalijan camiones en minutos

El robo en las autopistas es cada vez más frecuente en las áreas de servicio de las autovías y autopistas catalanas. Los ladrones, apodados "los teloneros", actúan cortando las lonas de los camiones de gran tonelaje para desvalijarlos rápidamente. Su objetivo principal es la reventa, por lo que prefieren camiones que transportan productos valiosos como cápsulas de café o papel de fumar. Además, también se dedican a robos con fuerza, asaltos a gasolineras y robo de gasóleo. Hasta noviembre, se han registrado 3.800 denuncias por estos delitos. Los Mossos están preparando un plan para erradicar esta actividad, según informa 'La Vanguardia'.

El robo en las autopistas es una práctica cada vez más habitual en las áreas de servicio de las autovías y autopistas catalanas. Los asaltantes se bajan del coche y, en cuestión de minutos, desvalijan camiones de gran tonelaje, como el que se muestra en este vídeo.

Y siempre, además, con el mismo modus operandi, que les ha servido de inspiración para el mote que se han ganado: "los teloneros", porque rajan las lonas y arrasan con lo que hay dentro.

El objetivo de estos robos es la reventa; por eso, los camiones que transportan productos como cápsulas de café o papel de fumar son los más codiciados. Pero, además de asaltar camiones, también se les conoce por cometer robos con fuerza, asaltos a gasolineras e incluso el robo de gasóleo.

Hasta finales de noviembre se habrían contabilizado 3.800 denuncias por este tipo de delitos. Los Mossos, según adelanta este lunes el periódico 'La Vanguardia', preparan un plan para erradicar su actividad.

