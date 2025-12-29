Cuidado con los 'finfluencers': el dinero fácil que seduce a los jóvenes en redes

Los detalles Los finfluencers, creadores de contenido que ofrecen consejos financieros en redes sociales, han ganado peso entre los jóvenes inversores. En los últimos dos años, el 15% reconoce haber sido víctima de una estafa.

Invertir, hacerse rico, vivir sin trabajar. En redes sociales, los llamados 'finfluencers' prometen dinero fácil a golpe de clic. Con un mensaje directo y cercano, venden la idea del éxito rápido y sin esfuerzo, una fórmula que se propaga con rapidez y que cala cada vez más entre los jóvenes, una audiencia predispuesta a consumir recetas exprés para ganar dinero, ahorrar, invertir o salir de deudas.

Todo ocurre en un contexto de baja educación financiera. El 46% de los españoles no es capaz de responder correctamente a tres preguntas básicas sobre finanzas, según datos del Banco de España y la CNMV. En ese vacío de conocimiento, la figura del finfluencer ha crecido hasta convertirse, para muchos jóvenes, en una de las principales fuentes de información económica.

La tendencia se refleja también en el aumento del interés inversor. Según la OCU, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 30 años ha invertido en el último año. "Aseguran tener la clave para invertir de forma segura y rápida y obtener beneficios en muy poco tiempo", advierte Itzia Fernández, portavoz de la organización.

El fenómeno no es exclusivo de España. De acuerdo con un estudio de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA), más del 60% de los inversores menores de 35 años utiliza las redes sociales como fuente de información sobre inversiones, frente al 57% que recurre a asesores financieros profesionales.

Algunos jóvenes reconocen haberse dejado llevar por estos mensajes. "Lo vi todo por internet. Me fié de lo que me contaron. No tenía conocimientos y al final lo dejé aparcado porque no me dio nada", relata uno de los afectados.

El problema llega cuando la promesa no se cumple. El 15% de los jóvenes admite haber sido víctima de una estafa en los últimos dos años. Los expertos alertan de que no todo lo que se muestra en redes es real. "Hay que dar la credibilidad justa a estos testimonios, porque muchas veces están manipulados, creados por personas cercanas al influencer o incluso comprados", señala Fernández.

Ante este escenario, la CNMV ha anunciado que sancionará a los finfluencers que incumplan la normativa y ofrezcan recomendaciones de inversión sin autorización o sin identificar claramente que se trata de contenido publicitario.

