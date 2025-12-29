Feijóo asegura que entregará sus mensajes a Mazón el día de la DANA si la jueza se lo pide: "No los he borrado"

El contexto La jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, pidió al líder del Partido Popular los mensajes que se había intercambiado con Mazón la tarde de la DANA. Feijóo sólo entregó los que Mazón le envió, no sus respuestas, algo que ha indignado a las víctimas.

"Le he dado a la jueza lo que me ha pedido, que son los mensajes que recibí del señor Mazón el 29 de octubre. Es curioso que se me pida que dé una cosa que no he solicitado, si me solicita algo más se lo daré", ha respondido Feijóo, quien tendrá que declarar como testigo en esta intrucción el próximo viernes 9 de enero. No obstante, el líder de los 'populares' ha pedido declarar de forma telemática.

Pese a todo, estos mensajes demuestran que tanto Mazón como Feijóo mintieron, ya que el primer contacto entre ambos se produjo a las 19:59 horas, cuando Feijóo envió al expresident un mensaje de solidaridad tras conocer por los medios de comunicación que la situación en Valencia estaba empeorando.

La respuesta del president valenciano llegó nueve minutos después, a las 20:08 horas, apenas tres minutos después del envío del ES-Alert a la población. "Se está jodiendo cada minuto", escribió Mazón. El expresidente autonómico, que no llegó al CECOPI hasta las 20:28 horas, avisó poco después que se avecinaba "una noche larga por delante".

"No he borrado los mensajes ni he cambiado de móvil, yo no soy Sánchez", ha añadido Feijóo, quien además ha arremetido contra aquellos ministros y miembros del Gobierno que han pedido su dimisión por mentir durante más de un año y causar además la indignaciónde los familiares de las víctimas de la tragedia de la DANA.

"¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por aportar los mensajes voluntariamente que me ha pedido la juez? En torno a las 20.35, Mazón me fue informado ese día, y por cierto, ya hace bastantes días que mazon dimitió, hay políticos que asumen su responsabilidad, mientras otros no", ha respondido a la pregunta que le realizaba laSexta: "Ni yo soy Sánchez ni soy el fiscal general del Estado. Estoy muy tranquilo con mi honestidad", ha concluido.

