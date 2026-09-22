El Majzén como clave en la crisis de Ceuta: mucho más que un gobierno secreto que rodea y potencia el poder de Mohamed VI 

¿Cómo funciona? Majzén es la palabra que se utiliza en Marruecos para describir la red de poder que gira alrededor del rey Mohamed VI. Una red que convive con las instituciones oficiales y que refuerza la capacidad de influencia de la monarquía sobre las decisiones estratégicas del país.

Este miércoles, Marruecos celebra elecciones para elegir a 395 diputados, con 28 partidos y 7.300 candidatos en liza. Sin embargo, el rey Mohamed VI mantiene todo el poder, eligiendo al jefe del Gobierno entre los ganadores. Estos comicios coinciden con la alarma por una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta. En respuesta, Interior ha reforzado la frontera con agentes y tecnología. El Gobierno español mantiene contacto con Marruecos, teniendo en cuenta al Majzén, la red de poder que rodea al rey. Aunque Marruecos es una monarquía constitucional, el rey conserva un poder significativo, influyendo en decisiones estratégicas y políticas exteriores.

Este miércoles, 28 partidos, 7.300 candidatos y 1.800 listas para elegir a los 395 diputados de Marruecos. Aunque después el rey Mohamed VI sea quien concentre todo el poder y quien elija al jefe del Gobierno entre los ganadores. Unos comicios que coinciden con la alarma ante una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta y con el cambio de postura de Sánchez. "Está claro que su control de fronteras falló", ha dicho.

En Ceuta, Interior ha reforzado la frontera con agentes, drones, helicópteros y lanchas. En la ciudad autónoma hay más de 700 agentes.

Y mientras, el Gobierno español dice que mantiene contacto permanente con Marruecos. Para ello, además de contactar con el Ejecutivo marroquí y con el monarca, hay que tener muy en cuenta al Majzén.

¿Qué es el Majzén?

Majzén es la palabra que se utiliza en Marruecos para describir la red de poder que gira alrededor del rey. Una red que convive con las instituciones oficiales y que refuerza la capacidad de influencia de la monarquía sobre las decisiones estratégicas del país.

La red conecta el Palacio con sectores de la administración, la seguridad, el Ejército, de la economía... Todo sin ser ni un ministerio ni un partido. Porque no existe una lista oficial de miembros del Majzén.

Cuando se habla de Majzén se habla de ese ecosistema de poder que rodea al rey, sin ser un gobierno secreto, pues es algo mucho más complejo

Majzén significa almacén y hace referencia al lugar donde se guardaban los impuestos. Este concepto es mucho anterior a Mohamed VI. Sus raíces se remontan a la formación del Estado alauí en el siglo XVII y, desde entonces, el Majzén se ha ido adaptando a cada momento histórico, sin desaparecer.

Así actúa el Majzén

Marruecos es formalmente una monarquía constitucional y parlamentaria, pero el rey conserva mucho más poder que un monarca europeo como el español. Allí, el monarca preside el Consejo de Ministros y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Por eso es tan importante tener acceso a él. Hace que algo tan simple como aparecer en la lista de invitados en las fiestas importantes del país, marca quién está cerca de Mohamed VI. Las fronteras entre negocios, política y proximidad al Palacio pueden ser muy estrechas.

El rey de Marruecos tiene un papel decisivo en la política exterior del país. Por eso la influencia del Majzen en la crisis migratoria es tan importante.

Así nace esta especie de red bidireccional. Una en la que el rey logra influir en las decisiones del país y tener una red de personas de confianza, y en la que esas personas de confianza luchan por estar cerca del rey para proteger sus intereses y mantener su poder.

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