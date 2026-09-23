Detenido en Alemania el financiero neerlandés investigado por sus préstamos a Plus Ultra

¿Por qué es importante? El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interrogará el viernes al bróker Simon Leendert Verhoeven, que será entregado el jueves por las autoridades de Alemania.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, interrogará al bróker Simon Leendert Verhoeven en el marco del caso Plus Ultra. Verhoeven, detenido por las autoridades alemanas, será entregado a España este jueves. Está investigado por sus préstamos a la aerolínea Plus Ultra a través de negocios de venta de oro y materias primas. El juez Calama emitió una orden internacional de detención en mayo, vinculando a Verhoeven con una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. El holandés ha admitido la propiedad de tres sociedades que formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interrogará este viernes, en el marco del caso Plus Ultra, al bróker Simon Leendert Verhoeven, que será entregado el jueves por las autoridades de Alemania.

Así consta en la documentación que la Oficina Sirene ha entregado a la Audiencia Nacional, escritos a los que ha tenido acceso laSexta, en ejecución de una orden europea de detención (OED).

Las autoridades alemanas detuvieron este martes al financiero holandés Simon Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, y será entregado a España este jueves, 24 de septiembre.

El detenido llegará a las 15:00 horas a Madrid en un vuelo procedente de Frankfurt y será puesto a disposición de las autoridades judiciales directamente o bien ingresado en el centro penitenciario que determine el juez.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió en mayo una orden internacional para detener a Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales e involucrada en el caso Plus Ultra.

De acuerdo con el sumario, el holandés ha reconocido la propiedad de tres sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation— y admitido que por medio de ellas se formalizaron contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Dos lingotes de oro, joyas y relojes de lujo en su casa

En un registro de su domicilio en Santa María del Camí (Mallorca), realizado en octubre de 2024, se hallaron dos lingotes de oro, relojes de lujo y joyas. Entre marzo y mayo de 2021, Plus Ultra realizó pagos a nombre del holandés, algo que según el fiscal son la devolución de una "financiación puente" que le dejó el bróker a Plus Ultra hasta que recibiera el rescate.

La tesis del fiscal es que se estaba utilizando Plus Ultra para blanquear dinero: "De esta forma pudieran existir, de acuerdo con información de inteligencia financiera, previos envíos de dinero desde cuentas off shore a cuentas españolas de Plus Ultra cuya procedencia es presuntamente ilícita y que pudieran ser 'lavados' con dinero público".

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