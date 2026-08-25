Robles pide "disculpas" a los ceutíes que "hayan podido sentirse abandonados" e insiste: "Ceuta y Melilla son españolas e intocables"

El contexto La ministra comparece en el Congreso a petición propia para dar explicaciones por la crisis migratoria que vive Ceuta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comenzado su comparecencia en el Congreso de los Diputados pidiendo disculpas a los ceutíes que "hayan podido sentirse abandonados" tras la entrada masiva de unos 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

Estamos ante una situación que además de sus evidentes consecuencias en material de seguridad, tiene una dimensión humana que no podemos ni debemos olvidar", ha asegurado Robles nada más comenzar, recordando así a las cerca de 100 personas muertas. Aunque ha reconocido no saber exactamente el número de fallecidos.

Estos hechos, ha señalado Robles, "ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una política coordinada de la Unión Europea que convine una gestión eficaz y firme de las fronteras y la salvaguarda de los migrantes".

Así, acto seguido, la ministra ha reiterado una vez más que "Ceuta y Melilla son españolas e intocables".

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