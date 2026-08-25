El Gobierno decide ahora extender el mando único en Ceuta hasta el 31 de diciembre con opción de prórroga

Los detalles Según trasladan fuentes gubernamentales a laSexta, esta decisión está incluida en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha decidido este martes que el mando único establecido para afrontar la crisis migratoria en Ceuta durará hasta el 31 de diciembre. Según trasladan fuentes gubernamentales a laSexta, esta decisión está incluida en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, en el que esta medida de urgencia se extiende hasta el final de 2026.

Esta decisión llega 24 horas después de que el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciase desde la ciudad autónoma la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional y, en consecuencia, el establecimiento de un mando único, que quedará en manos del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, se desplazará hasta Ceuta.

Tras 27 días desde la entrada de unas 80.000 personas de forma irregular en el enclave español en el norte de África, el Ejecutivo reconoce que la presencia de miles de migrantes en las calles ceutíes está "alterando" el funcionamiento normal de las administraciones públicas, por lo que el sistema de acogida y las fuerzas de seguridad se están viendo "superados".

La 'situación de interés para la seguridad nacional' es una fórmula regulada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 que permite establecer un mando único para reforzar la coordinación entre las administraciones en caso de emergencia o crisis.

*Noticia en ampliación.

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