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En el Consejo de Ministros

El Gobierno reforma la ley de Asilo y de Extranjería tras la crisis migratoria en Ceuta

El contexto El Consejo de Ministros ha aprobado los dos anteproyectos para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024.

Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros Rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MinistrosAgencia EFE

El Gobierno ha dado luz verde este martes a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería con un "enfoque garantista" de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder "mejor" a la realidad del "fenómeno migratorio".

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta ambos anteproyectos para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024, según ha informado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las iniciativas, aprobadas tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta con la entrada masiva de miles de personas el 30 y 31 de julio, buscan contar "con un sistema de protección mas ágil, eficaz, ordenado y garantista que responda mejor a la realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias".

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