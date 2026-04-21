La UE desoye a España, Eslovenia e Irlanda y mantiene el acuerdo de asociación con Israel pese al aviso de Albares: "Perderemos nuestra credibilidad"

Los detalles La UE ha rechazado la propuesta al no lograr la unanimidad, aunque Kallas asegura que se celebrarán más debates sobre este asunto.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó a la Unión Europea a enviar una "señal clara y fuerte" a Israel, defendiendo la suspensión total del acuerdo de asociación, pese a la falta de apoyo entre los Estados miembros. Durante el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, Albares advirtió sobre la pérdida de credibilidad del bloque si no se reacciona ante la situación en Oriente Medio. Aunque Francia, Irlanda y Eslovenia respaldan la propuesta, no se alcanzó unanimidad. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, confirmó la falta de consenso, pero destacó el apoyo comunitario a la población palestina. A pesar de las diferencias, Albares insistió en mantener la propuesta y explorar otras medidas para enviar un mensaje político a Israel.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este martes una "señal clara y fuerte" a la Unión Europea frente a Israel y ha defendido la suspensión total del acuerdo de asociación. En este sentido, ha rechazado retirar esa propuesta pese a la falta de apoyos suficientes entre los Estados miembros.

A su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, Albares advirtió de que el bloque comunitario "se jugaba su credibilidad" si no era capaz de reaccionar ante la situación en Oriente Medio. "Si no somos capaces de enviar una señal clara y fuerte a Israel de que tiene que cambiar su política, perderemos nuestra credibilidad", afirmó.

El ministro ha hecho estas declaraciones en un contexto en el que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha considerado legítimo cuestionar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, en línea con la petición planteada por España, Irlanda y Eslovenia.

Sin unanimidad en la UE

Durante la reunión, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha constatado que no ha habido unanimidad para suspender el acuerdo, requisito indispensable para adoptar esa medida. Por ello, ha señalado que el debate ha quedado abierto y continuará en próximas citas.

Kallas ha explicado que sobre la mesa se han situado distintas opciones, desde la suspensión total del acuerdo —defendida expresamente por España, Irlanda y Eslovenia— hasta medidas parciales como la restricción de las concesiones comerciales o limitaciones al comercio procedente de asentamientos israelíes en Cisjordania. Sin embargo, ha indicado que varios Estados miembros han expresado su oposición.

La jefa de la diplomacia comunitaria ha subrayado que, aunque algunas de estas iniciativas podrían aprobarse por mayoría cualificada, tampoco se ha alcanzado ese respaldo. "Hoy no lo hemos visto, pero estos debates continuarán", ha asegurado tras la reunión.

"Violación sistemática" del derecho internacional

En paralelo, Albares ha reiterado que España ha trabajado desde septiembre junto a otros países para impulsar esta iniciativa y ha recalcado que la situación "ha sido todavía más grave" en las últimas semanas. El ministro ha denunciado violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos por parte del Gobierno israelí liderado por Benjamin Netanyahu.

Asimismo, ha recordado que la petición inicial se ha basado en el artículo dos del acuerdo de asociación, relativo al respeto de los derechos humanos, y ha señalado que la preocupación no se ha limitado a Gaza, sino que se ha extendido a Cisjordania y Líbano.

Pese a la falta de consenso, el ministro ha insistido en mantener la propuesta sobre la mesa y ha abierto la puerta a estudiar otras medidas si contribuyen a enviar un mensaje político a Israel. "Es el momento de enviar una señal fuerte de que no podemos mantener una relación como hemos tenido hasta ahora si Israel no cambia su política", ha concluido.

Por su parte, Kallas ha defendido que la credibilidad de la Unión Europea no se ha visto debilitada, sino que "ha ido en aumento" en el escenario internacional, y ha destacado el apoyo comunitario a la población palestina.

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