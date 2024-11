Ribera, al PP: "Si se burlan de los avisos rojos de la AEMET, es difícil prepararse para la siguiente emergencia"

Tensión en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha cuestionado la postura del PP después de que el diputado César Sánchez le haya acusado de "no prevenir ni gestionar nada" de la DANA.

Durante su intervención, el 'popular' le ha recriminado no haber "protegido a las personas" y no haber adecuado el barranco del Poyo. "Es responsable de que no tuviese la alerta temprana", le ha indicado.

Unas acusaciones a las que Teresa Ribera ha respondido responsabilizando al PP de haber frenado las actuaciones y obras de emergencia que estaban previstas en el barranco del Poyo, en Valencia, una de las zonas donde se desencadenaron las inundaciones del pasado 29 de octubre. "Fue una pena que las obras no se ejecutaran en 2012. Es una pena que hasta Japón entienda aviso rojo, pero la Generalitat le cueste tanto reaccionar", ha destacado.

De esta forma, ha acusado al PP de dejar caer un proyecto que ella misma firmó sobre el barranco cuando era secretaria de Estado.

Por otro lado, en respuesta a la pregunta que le ha realizado César Sánchez sobre si no ha sentido la necesidad de viajar a Valencia, Ribera ha respondido asegurando que visitará las zonas afectadas.

"No tienen respeto. Seamos serios. Si consideran que es dogmatismo climático, si se burlan de los avisos rojos Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es difícil extraer conclusiones para reaccionar bien a la siguiente calamidad", ha zanjado.

Durante su intervención en el Congreso, también ha vivido un choque con Miguel Tellado. El portavoz parlamentario del PP ha cargado contra Teresa Ribera, tachándole de "ministra a la fuga" y "un fraude político sin precedentes".

"Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que le importa, su futuro en Europa para conseguir que esté hoy aquí dando la cara", ha aseverado Tellado, que le ha reprochado que no haya ido a Valencia desde la DANA. "No sé cómo usted es capaz de dormir tranquila", ha remachado. Posteriormente, le ha preguntado si cree que está capacitada para ser comisaria europea.

Aunque en su primera réplica Ribera ha respondido a Tellado calmada y ha abogado por pedir "explicaciones a cada cual", en su contrarréplica se ha mostrado ya visiblemente enfadada ante los ataques del portavoz 'popular'. Este la ha tachado de "incompetente" y "tremendamente egoísta" y la ha acusado de anular en 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo por "intransigencia".