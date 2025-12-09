El PP da un paso adelante contra Vox y respalda que el Tribunal de Cuentas investigue la fundación de Abascal

¿Por qué es importante? El apoyo del PP a la propuesta del PSOE no ha sentado bien en las filas de Vox, que acusan al PP de amiguismo justo cuando los 'populares' necesitan su respaldo electoral en varias regiones. Pero la realidad es que esta fundación ya ha levantado sospechas varias veces por las donaciones millonarias que hace anualmente.

El Partido Popular ha decidido apoyar la propuesta del PSOE para investigar la financiación de la fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, en medio de un ambiente preelectoral tenso con Vox. El Tribunal de Cuentas revisará los ingresos y gastos de la fundación, que ha sido objeto de denuncias por desvío de fondos. Aunque el PP defiende que su apoyo es general para investigar todas las fundaciones, Vox critica esta colaboración con el PSOE, acusando al PP de amiguismo. Las sospechas sobre Disenso se centran en las donaciones millonarias de Vox y su justificación poco clara, como los 700.000 euros en "servicios de profesionales independientes". Este movimiento aumenta la tensión entre PP y Vox, en plena lucha por el voto de la derecha.

El PP ha dado un paso adelante contra Vox y ha abrazado la propuesta del PSOE para que se investiguen las cuentas y la financiación de Disenso, la fundación que preside Santiago Abascal, y sobre la que hay numerosas denuncias de desvío de fondos. Todo en un contexto preelectoral en el que PP y VOX se acusan mutuamente de hacer pinza.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas analizará los gastos e ingresos de la fundación Disenso. Pero los populares, mientras, le restan importancia. "Nosotros no es que apoyemos que el Tribunal de Cuentes investigue a la fundación Disenso, es que estamos a favor de que se investiguen todas las fundaciones", ha dicho la portavoz del PP, Ester Muñoz.

Esta colaboración PP-PSOE no ha sentado bien en las filas de Vox, que acusan al PP de amiguismo. "Los que nos acusan a nosotros de hacer pinza con el partido socialista pactan juntos en lugar de hacer oposición" ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

La realidad es que esta fundación que preside el propio Abascal ya ha levantado sospechas varias veces por las donaciones millonarias que hace Vox anualmente. En concreto, 11 millón en los últimos cinco años.

Pero las sospechas han llegado no sólo por la cantidad, sino por su justificación. El informe que ahora tendrá que realizar el Tribunal de Cuentas analizará en qué gasta Disenso estas donaciones porque, hasta ahora, sus justificaciones de gastos han sido bastante vagas.

Por ejemplo, en su ejercicio del año pasado se muestran más de 700.000 euros a "servicios de profesionales independientes", sin especificar nada más. Lo mismo ocurre con casi un millón de euros a uno de sus difusores de bulos, 'La Gaceta de la Iberoesfera'.

Este movimiento de los 'populares' para investigar estas cuentas aumenta la tensión entre ambos partidos que se ha estado mascando en las últimas semanas. Todo en medio de batalla por el voto entre la derecha.

