Ahora

Denuncias de desvío de fondos

El PP da un paso adelante contra Vox y respalda que el Tribunal de Cuentas investigue la fundación de Abascal

¿Por qué es importante? El apoyo del PP a la propuesta del PSOE no ha sentado bien en las filas de Vox, que acusan al PP de amiguismo justo cuando los 'populares' necesitan su respaldo electoral en varias regiones. Pero la realidad es que esta fundación ya ha levantado sospechas varias veces por las donaciones millonarias que hace anualmente.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El PP ha dado un paso adelante contra Vox y ha abrazado la propuesta del PSOE para que se investiguen las cuentas y la financiación de Disenso, la fundación que preside Santiago Abascal, y sobre la que hay numerosas denuncias de desvío de fondos. Todo en un contexto preelectoral en el que PP y VOX se acusan mutuamente de hacer pinza.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas analizará los gastos e ingresos de la fundación Disenso. Pero los populares, mientras, le restan importancia. "Nosotros no es que apoyemos que el Tribunal de Cuentes investigue a la fundación Disenso, es que estamos a favor de que se investiguen todas las fundaciones", ha dicho la portavoz del PP, Ester Muñoz.

Esta colaboración PP-PSOE no ha sentado bien en las filas de Vox, que acusan al PP de amiguismo. "Los que nos acusan a nosotros de hacer pinza con el partido socialista pactan juntos en lugar de hacer oposición" ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

La realidad es que esta fundación que preside el propio Abascal ya ha levantado sospechas varias veces por las donaciones millonarias que hace Vox anualmente. En concreto, 11 millón en los últimos cinco años.

Pero las sospechas han llegado no sólo por la cantidad, sino por su justificación. El informe que ahora tendrá que realizar el Tribunal de Cuentas analizará en qué gasta Disenso estas donaciones porque, hasta ahora, sus justificaciones de gastos han sido bastante vagas.

Por ejemplo, en su ejercicio del año pasado se muestran más de 700.000 euros a "servicios de profesionales independientes", sin especificar nada más. Lo mismo ocurre con casi un millón de euros a uno de sus difusores de bulos, 'La Gaceta de la Iberoesfera'.

Este movimiento de los 'populares' para investigar estas cuentas aumenta la tensión entre ambos partidos que se ha estado mascando en las últimas semanas. Todo en medio de batalla por el voto entre la derecha.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años