Sanidad llama a las comunidades a no relajar las restricciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha valorado que, aunque "estamos en el camino adecuado de seguir descendiendo", aún "queda mucho camino" hasta alcanzar el objetivo de incidencia de 50 casos por 100.000 habitantes. Además, ha apuntado que el descenso de los contagios "no es homogéneo en todos los territorios" y ha llamado a las comunidades autónomas a no relajar las medidas restrictivas en la situación actual. "Nada de relajación de medidas. La desescalada no puede ser abrupta", ha aseverado.