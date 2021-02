La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se ha mostrado contundente ante la posibilidad de 'salvar' la Semana Santa: "Lo único que quiero es bajar la incidencia, no entiendo de fechas".

Así se ha pronunciado Darias en su segunda comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, donde ha llamado a "no cometer los errores que hemos cometido en el pasado": "Aprendamos del pasado", ha insistido.

Ante las preguntas de los diputados sobre la posible aparición de picos de la pandemia en la Semana Santa, Darias respondió que "la única cuestión que le va a importar es bajar la incidencia": "No voy a tener en cuenta la fecha en que se va a producir. No se si he sido suficientemente clara".

En este sentido, la ministra ha asegurado que lo importante es llegar por debajo de los 50 casos de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes. "Aprendamos de las lecciones. La inmensa mayoría de los consejeros y consejeras de Sanidad lo han manifestado", ha aseverado Darias.

Además, ante las críticas de algunos diputados al trabajo del director del CCAES, Fernando Simón, Carolina Darias ha querido subrayar que "uno tiene derecho a equivocarse": "Algunas de las consideraciones que he escuchado hoy del doctor Simón no las comparto ni las acepto. Mi reconocimiento y consideración a Fernando Simón".