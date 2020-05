Ignacio Garriga, diputado de Vox, acusó al ministro de Consumo de "insultar a los votantes" de la formación de extrema derecha, "afirmando que no han escuchado un discurso de Abascal". Sin embargo estas declaraciones no fueron realizadas por Alberto Garzón, sino por su hermano, Eduardo Garzón.

"Recientemente ha insultado a los votantes de Vox afirmando que no han escuchado el discurso de Abascal", diciendo que no se explica "que haya tanta gente que vote a quien dice atrocidades y animaladas", señaló el dirigente de extrema derecha en la comisión del Congreso del 11 de mayo.

"Ha insultado a casi cuatro millones de españoles, diciendo que no saben lo que votan o que votan sin informarse. Pero señor Garzón, si por algo depositan la confianza millones de españoles en Vox, es porque están muy bien informados", añadió Garriga.

Tras escuchar su intervención, el ministro de Consumo explicó que estas declaraciones correspondían a un mensaje que su hermano, Eduardo Garzón, publicó en Twitter. Algo que se puede comprobar en la propia cuenta del profesor y colaborador de televisión.

"Yo, honestamente, no sé si los votantes están informados o no. Yo tengo una forma de ver las cosas del racionalismo atemperado, me gusta conocer los datos empíricos y no puedo llegar a la conclusión de si están informados o no", indicó el ministro en su respuesta.

Tras este mensaje, continuó diciendo en referencia al diputado de Vox: "Lo que sí sé es que usted no está informado. Ha hablado de un tweet que no es mío, se llama Eduardo Garzón, que es mi hermano. Menos mal que no era usted el ministro de sanidad".