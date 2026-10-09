El PP responde a Sánchez: "El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti"

¿Qué ha dicho? "Quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata", ha escrito Ester Muñoz en sus redes sociales.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "el Parlamento se parece a la calle" y que "a quien no se parece es a ti". Esta declaración surge tras una entrevista de Sánchez en eldiario.es, donde expresó que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quien vive en aticazos", en el contexto de las protestas por la muerte de Maricarmen. Muñoz criticó que suplante la voluntad popular y afirmó que eso no es democrático. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para más actualidad.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "el Parlamento se parece a la calle" y ha añadido: "A quien no se parece es a ti".

Muñoz ha reaccionado así en un mensaje que ha publicado en X a la entrevista de Sánchez en el digital eldiario.es, en las que asegura, en el marco de las protestas por la muerte de Maricarmen, que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quien vive en aticazos".

"El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti. Quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata", ha escrito la dirigente popular.

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