El mes de julio ha sido muy difícil para las residencias. Durante la primera semana se registraron 141 contagios de coronavirus, durante la segunda, 597; y durante la tercera, el número de personal o residentes infectados alcanzó los 1.137.

Ello muestra la negatividad de los datos, a los que se suma la información del Imserso, que incide en que en las últimas semanas se han multiplicado por ocho los contagios. Ante esto, la portavoz la patronal de las residencias (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), cinta Pascual, ha exigido a las autoridades que "se haga un estudio de inmunidad, que se vea cómo están los centros, y si es necesaria la tercera dosis".

Así lo ha indicado la portavoz en una entrevista este lunes con la Cadena Ser, en la que también ha hecho balance de lo que ha supuesto para estos centros el golpe de la quinta ola: "No nos lo esperábamos. Es cierto que la quinta ola no tiene nada que ver con las anteriores, pero si la incidencia sube en el conjunto de la sociedad, nosotros no somos compartimentos estancos", ha criticado.

"¿Cómo puede ser? Nosotros hemos creado una inmunidad interna y los centros son seguros. Esta inmunidad existe", ha lanzado Pascual, quien señala que "la vacuna protege muchísimo", aunque también alerta de que, conforme sube la incidencia, "se quitan libertades".

Concretamente, Pascual hace referencia a las visitas de los familiares, que en algunas regiones, como La Rioja, han pasado restringirse de nuevo: "No puede ser que vayamos para atrás", lamenta, y sentencia: "Las personas mayores, aunque estén vacunadas, son vulnerables".