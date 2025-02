El reproche de la amiga de Jenni Hermoso a Albert Luque en Ibiza: "Estáis nerviosos, porque si cae Rubiales, caéis todos"

"Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni. Tan poca empatía y humanidad. Un simple gesto para quitarle a una persona el marrón más grande de su vida". Es uno de los mensajes que el exdirectivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Albert Luque, envió a la amiga de Jenni Hermoso Ana Ecube y que el abogado del que también es una persona de máxima confianza del expresidente de la organización, Luis Rubiales, ha admitido que fueron "desafortunados. Un intento de chantaje al que Ecube se negó puesto que le pareció que si lo hacía sería "vender" su "alma al diablo".

Se trata de una conversación que se produce cuando el equipo y Ecube están en Ibiza para celebrar la victoria del Mundial. Precisamente, hasta la isla balear se trasladó Luque con el objetivo de hablar con Hermoso, si bien con quien habló fue con su amiga, puesto que la futbolista "estaba mal". Un estado que su amiga reconoce que observa ya cuando se encuentran en Madrid tras llegar de Sídney.

El encuentro, según apunta la amiga de la jugadora, se produjo después de que el exrresponsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, les anunciara que Luque estaba en la isla "por ella" y que se encontraba en el hotel para hablar sobre lo ocurrido. Tras ello, Rivera insiste a la jugadora para que bajara, pero ella se niega y ante la reiteración tanto de Rivera como de Luque, que llega a escribir a Hermoso, decide hacerlo Ecube.

"Decidí que me molestasen a mí, en vez de a ella", ha asegurado ante el juez José Manuel Clemente Fernández Prieto. Algo que ha argumentado en que "veía que no paraban y que no iban a parar": "Les dije que Jenni no iba a bajar y decidí bajar yo a hablar con ellos, porque la veía muy mal". Entonces, Ecube ha asegurado que "al principio" fue "muy amigable", pero se volvió rápidamente "incómodo" porque decía que "venía en calidad de amigo", a lo que la testigo le respondió que si fuera su amigo "entendería que [Jenni Hermoso] necesita su tiempo" para abordar la situación.

De esta manera y al percatarse Ecube "que las intenciones [de Luque] eran las de incomodar", le dijo que "ya" con el objetivo de poner fin a la conversación. Incluso, la testigo ha admitido haberse arrepentido de hablar con él "porque parecía que estaba dispuesto a ayudar", pero observó que no era así. Sin embargo, Luque le sigue insistiendo para que la futbolista ayudara a Rubiales ante el revuelo que se había generado.

Si bien Ecube dice continuar en su posición y le recrimina que estaban todos "nerviosos" porque "si Rubiales cae" se iban "todos a la calle", ante lo que el miembro de la RFEF le dice que él estaba "muy tranquilo" porque dice tenía "contrato hasta después del mundial" de la selección masculina. Incluso, le dice que si les ayudan "Luis [Rubiales] devuelve muy bien los favores", ante lo que ella le reiteró que ella ya "tenía trabajo" y rechazó la propuesta: "Me pareció que era vender mi alma al diablo".

Por otro lado, la amiga de Jenni Hermoso no ha dudado en denunciar que la futbolista "estaba sola", ya que "ni una sola persona se preocupó, ni siquiera el psicólogo". De hecho, señala que su amiga "estaba preocupada porque todo el entorno que debía protegerla no lo hacía", en referencia a los miembros de la RFEF. Una afirmación después de preguntarse "de quién" tenía que protegerse su amiga en la RFEF tras la no convocatoria a la selección: "Se supone que la Federación era un entorno seguro".