El Partido Popular ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados y en el Senado sendas peticiones de reprobación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "incompetente gestión" en la lucha contra el narcotráfico en aguas del Estrecho de Gibraltar tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). La moción se ha incluido en el orden del día para el próximo pleno del Senado, y se votará el miércoles 21.

El pleno comenzará el martes 20 por la tarde con la sesión de control al Gobierno, a la que no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e incluirá una moción para debatir y votar una reprobación a Marlaska por la carencia de medios para combatir al narcotráfico, que se verá ya en la segunda sesión del pleno, el miércoles 21.

El PP defenderá así el martes de la próxima semana en el Congreso una proposición no de ley e instará al resto de los grupos de la Cámara a reprobar al ministro del Interior tras el "cruel" asesinato de dos agentes de la Guardia Civil de Barbate (Cádiz), que fueron arrollados por una 'narcolancha' el pasado viernes.

En este sentido, el principal partido de la oposición reclamará a todos los diputados sumarse a su petición de reprobación de "un ministro cuyo descrédito público es notorio después de su desastrosa gestión migratoria". "Los sucesos acaecidos en la valla de Melilla -con más de 20 fallecidos-, su política de tratos de favor a los presos de ETA, el escándalo que supuso que el Tribunal Supremo anulase el cese ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos o la dimisión de la directora general de la Guardia Civil", entre "otros escándalos" que ya provocaron su reprobación en el Congreso hace un año.

En el Senado, en cambio, el PP no tendrá que sumar fuerzas, ya que la iniciativa saldrá adelante solo con su mayoría absoluta, previsiblemente el miércoles de la próxima semana. En línea con los últimos días, el PP volvió a exigir al titular del Ministerio del Interior que dimita de inmediato. "De no hacerlo", ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ordene su cese "si no quiere ser cómplice de su gestión".

"Una falta de medios inaceptable"

"Este vil asesinato es la constatación de un problema muy grave que el Gobierno lleva demasiado tiempo evitando. La actuación de Marlaska ya cuenta con un fuerte rechazo social y el PP trasladará esta reprobación a las Cortes Generales la próxima semana", declararon desde Génova.

El PP ha acusado al Gobierno de desatender la zona y callar ante lo sucedido en los últimos años, y ha censurado "la falta de recursos humanos y materiales con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sufren un abandono y una falta de medios inaceptable".

Asimismo, ha afirmado que "no es de recibo que el Gobierno no haya querido dar la cara y acompañar a la gente de Barbate, como tampoco lo es que se hayan reducido los efectivos y se haya desmantelado el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (Ocon Sur), grupo formado por más de 150 agentes de la Benemérita encargado de combatir el tráfico de drogas en la zona.

La modificación LOPJ

Por otro lado, la iniciativa del PP defenderá también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como avanzó ayer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para que los sumarios de especial gravedad relacionados con el narcotráfico se puedan trasladar directamente a la Audiencia Nacional, "dotando así de más seguridad y protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que detienen a los delincuentes".

Además, el PP exigirá al Gobierno que conceda tanto a los agentes asesinados como a los heridos el "más alto reconocimiento que en Derecho puede corresponderles", así como declarar Zona de Especial Singularidad la provincia de Cádiz y, en particular el Campo de Gibraltar, para poder reforzar las plantillas de la Guardia Civil y aumentar sus medios materiales.