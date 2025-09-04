Sánchez sufre un problema con el Falcon camino a la reunión sobre Ucrania en París y tiene que dar la vuelta

Las consecuencias El presidente del Gobierno finalmente no participará de forma presencial en el encuentro de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, sino que lo hará de forma telemática.

Pedro Sánchez ha sufrido un contratiempo con el avión oficial mientras se dirigía a París para asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Debido a una avería, el avión ha tenido que regresar a Madrid y el presidente participará en el encuentro de forma telemática. Esta reunión, presidida por Emmanuel Macron y Keir Starmer, busca analizar las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de la negativa de Rusia a la paz.

Pedro Sánchez ha tenido un problema con el avión oficial cuando volaba hacia París para asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. La aeronave ha tenido que dar la vuelta después de 40 minutos de vuelo y el presidente del Gobierno finalmente participará en el encuentro por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Fuentes de Moncloa han detallado a laSexta que el avión en el que viajaba el jefe del Ejecutivo ha sufrido una avería que ha obligado a regresar a Madrid, donde asistirá de forma telemática a la reunión que se celebra en la capital francesa. Otros líderes, como el primer ministro británico, Keir Starmer, o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también lo harán de forma remota, según las mismas fuentes.

El presidente se dirigía a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios presidida por el presidente galo, Emmanuel Macron, y Starmer, con quien Sánchez se reunió la víspera en Londres. La coalición agrupa a 35 países, la mayoría europeos y otros como Canadá, Japón y Australia. El encuentro, según apunta la agencia Efe, tendrá un formato híbrido, ya que algunos líderes estarán allí en persona, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros que participarán por videoconferencia.

El objetivo es analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya participó el miércoles en la reunión preparatoria y recalcó que el apoyo de España a Ucrania es "indiscutible" y que es esencial un alto el fuego para defender una paz justa y duradera. Es la misma posición que viene defendiendo Sánchez, que insiste en que no se puede decidir la paz en Ucrania sin Ucrania.