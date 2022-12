No todo el mundo ha quedado conforme con el discurso de Navidad del rey. Como cada año, ya hemos visto en redes sociales las primeras reacciones en contra de sus palabras. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha empleado un tono duro y ha pedido al rey que concrete más sus palabras. Además, asegura que no es quién para dar ejemplo: "Hemos asistido y seguimos asistiendo a escándalos por parte de su padre".

En lo referente a la "erosión" de las instituciones, el portavoz del PNV defiende que, precisamente, Felipe VI podría hacer algo. "Él lo tiene fácil si quiere ayudar a que esa erosión de instituciones termine en lo que corresponde al menos a la suya".

Y en Cataluña, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, también se ha mostrado crítico con las palabras del monarca. "No ha aportado ninguna novedad", ha afirmado, al tiempo que ha cuestionado la Constitución del 78, defendida por Felipe VI. "La monarquía no puede ser ejemplo de integridad y rectitud para nadie, ni tampoco las instituciones del régimen del 78", ha sentenciado.

Las críticas han llegado también desde una parte del Gobierno. En este sentido, el diputado Mayoral ha expresado que echa en de menos no haber escuchado ni una sola referencia al rey emérito: "No deja de sorprender que no hubiera ninguna mención al archivo de las actuaciones penales en contra del anterior jefe del Estado, ni de las últimas resoluciones conocidas en los tribunales de Londres", ha criticado.

Además, a través de un tuit, Bildu ha ironizado sobre la figura del monarca, publicando su fotografía completamente invertida.