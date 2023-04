La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cree que el control de precios del alquiler no es suficiente para solucionar el problema de la vivienda si no va acompañado de otras medidas, como la creación de un "verdadero" parque público de vivienda. En una entrevista con El País publicada este sábado, Sánchez ha defendido que la Ley de Vivienda que irá la próxima semana al Congreso de los Diputados "no va en contra de nadie" y es "garantista" para los propietarios, al reconocer y proteger sus derechos.

La nueva norma, que la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso aprobó el pasado jueves, plantea, entre otros aspectos, la limitación de la subida de los alquileres y la declaración de áreas "tensionadas", aunque serán las comunidades las que tendrán la última palabra en este punto. El Gobierno espera que la ley se apruebe en las próximas semanas: saldrá adelante previsiblemente en el pleno del Congreso el próximo 27 de abril, tras lo cual pasará al Senado y volverá a la Cámara baja para su aprobación definitiva a mediados de mayo.

Ante las críticas sobre la aprobación de la ley a poco más de un mes para que se celebren las elecciones municipales y autonómicas, Sánchez ha rechazado la etiqueta de "electoralista" y ha asegurado que la norma se iba a aprobar igualmente durante esta legislatura al ser un compromiso del Gobierno de coalición. En este sentido, reconoce que la ley ha sido "complicada" al querer contar con el mayor consenso posible, lo que ha provocado que durante su tramitación parlamentaria se analizarán más de 800 enmiendas, según la ministra.

En cuanto a la posibilidad de que se retiren pisos del mercado del alquiler ante la limitación que establece la ley, como alerta el sector inmobiliario, Sánchez rechaza esta hipótesis al considerar que la norma introduce "incentivos fiscales" para que a los pequeños propietarios les sea rentable rebajar el precio. Sin embargo, advierte de que el control de precios "es una medida más" que no va a solucionar por sí solo el problema de la vivienda en España, para lo cual considera fundamental poner en marcha un "verdadero" parque de vivienda pública.

"Es una ley que busca fomentar y constituir un verdadero parque público que no se pueda vender, que es lo que hacía el PP. Y también garantiza que la regulación de los alquileres esté controlada, que no se puedan producir subidas desproporcionadas como hasta ahora", defiende Sánchez. Ante la amenaza de que las comunidades gobernadas por el PP no establezcan áreas tensionadas, ha manifestado su confianza en que estas zonas se aprueben en "los próximos meses", y advierte que serán estas comunidades las que tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué no aplican estas medidas.