El Gobierno aprobará una ley de vivienda. Por primera vez en la historia de España se va a intervenir el mercado del alquiler. Y todo gracias a un acuerdo cocido a fuego lento durante meses entre la coalición de Gobierno y sus socios parlamentarios. De hecho, Esquerra y Bildu han sido los encargados de anunciar el pacto.

laSexta Clave ha respondido algunas de las preguntas más concisas sobre la aplicación de la nueva norma, como, por ejemplo, cuánto puede subir un alquiler con un contrato en vigor con la nueva ley.

Para los alquileres firmados este año seguirá en vigor la subida máxima del 2% del alquiler, mientras que en 2024 el máximo de subida será del 3%. Por este motivo, durante los próximos 24 meses los alquileres se mantendrán casi congelados en España.

Sin embargo, la norma cambia si aún no se ha firmado el alquiler. Hasta que la ley entre en vigor, los arrendatarios podrán poner los alquileres que consideren. Una vez arranque la norma, si el alquiler está en una "zona tensionada" su precio estará limitado, si no lo está, no habrá un 'tope'.

Por otro lado, si la casa ya estaba en alquiler pero el inquilino se va, tampoco se podría subir el precio en caso de que sea una zona tensionada, tendrá que situarse el precio que estaban pagando los anteriores inquilinos.

Pero, ¿qué es una "zona tensionada"? Se trata de zonas de España donde se cumple uno de estos dos requisitos: que los precios de los alquileres hayan subido tres puntos más que el IPC en los últimos años o que el pago del alquiler suponga más del 30% de los ingresos de los hogares. Es decir, si los ingresos de los hogares de una zona son 3.000 euros y el alquiler les cuesta más de 1.000 euros, sería zona tensionada.

Sin embargo, este atributo lo pondrán las comunidades. La decisión final será de los presidentes autonómicos, que también tendrán que poner el umbral de quién es un gran tenedor y quién es un pequeño tenedor de viviendas.

Además, mientras la vieja ley marca que los grandes tenedores serán todos los que tengan 10 viviendas o más, la nueva ley lo rebaja a 5. Ellos tendrán que poner el precio según el índice de referencia, si bien la decisión es de las comunidades autónomas.

Otro de los términos de la nueva ley es el "índice de referencia", es el sistema que va a decidir el precio de los alquileres. Fijará el precio de alquiler de viviendas en zonas tensionadas, pero también la cuantía de las actualizaciones de los alquileres.

A partir de 2025 este índice va a fijar cuánto suben los alquileres, y lo más importante, que esta subida siempre será menor que el IPC.

La última novedad es que, hasta ahora, para alquilar una casa a través de agencia el inquilino tenía que pagar un mes a la agencia. Un hecho que aniquila esta ley. Ese modelo pasará a la historia con la nueva norma. Los inquilinos ya no van a pagar los honorarios de las agencias, y serán los propietarios los que pagarán el famoso mes de agencia.