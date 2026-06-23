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"Situación grave"

Ramoncín considera que Sánchez debería "atender la llamada de los ciudadanos y explicar todo cuanto sea necesario que explique"

El artista expone que el votante progresista "está noqueado" y que, por ese motivo, "necesita oxígeno". Además, considera que el presidente, cada 15 días, debería "sentarse y tratar de explicar a la gente las cosas".

El artista expone que el votante progresista "está noqueado" y que, por ese motivo, "necesita oxígeno". Además, considera que el presidente, cada 15 días, debería "sentarse y tratar de explicar a la gente las cosas".

Tras el anuncio de la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, Existe una gran expectación ante la comparecencia de Pedro Sánchez. Este podría pronunciarse en el Congreso de los Diputados sobre las causas judiciales que afectan a su partido.

Iñaki López señala que es posible que a la oposición no le interese mucho qué pueda contar Sánchez, "porque tiene su propia hoja de ruta". "Pero, al votante progresista le interesaría conocer qué es lo que ha pasado con la apuesta de su propio voto que, ahora mismo, está en el lodo de la corrupción", añade.

"Es que el votante progresista está noqueado", expone Ramón Márquez, 'Ramoncín', "y necesita aire, oxígeno, porque lo que está ocurriendo es tremendo". El artista afirma que él no es tan ingenuo "de no creer que, efectivamente, hay una parte en la que se tiene razón cuando todo este movimiento se produce de la manera en que se produce".

El artista cree que el presidente "haría muy bien en atender la llamada de los ciudadanos y explicar todo y cuanto sea necesario que explique". Además, para Ramoncín sería positivo que el presidente, cada 15 días, "sentarse y tratar de explicarle a la gente las cosas cuando estás en una situación tan grave como esta". Y concluye señalando que en octubre "estaría muy bien que alguien nos dijera cuándo nos van a convocar a las urnas".

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