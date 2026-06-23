Cristina Almeida, sobre la sentencia de Aldama: "Ese sentido de la colaboración con la justicia es un poco vergonzante"

La abogada se muestra muy crítica con el hecho de que hayan eximido al empresario de entrar en prisión. Además, considera que la pena de 24 años para Ábalos es excesiva. "Es un poquito pasarse", expone.

Más Vale Tarde conecta con la abogada Cristina Almeida para conocer su análisis sobre las últimas noticias el ámbito judicial. La primera pregunta de Iñaki López versa sobre la condena que ha recibido Víctor de Aldama, la cual califica como "premio".

La abogada afirma que "colaborar con la justicia cuando tú eres el corruptor, cuando tú has corrompido a la gente y cuando a los que condenan son a los que tú has corrompido, me parece que no es colaborar con la justicia".

"Me parece que ese sentido de la colaboración con la justicia es un poco vergonzante", añade, "tengo una total falta de respeto a ese aspecto de la sentencia". Almeida indica que "aquí se están haciendo unas cosas en la justicia que no me extraña que cada vez se dé un desafío más contra la justicia". En cuanto a la sentencia recibida por José Luis Ábalos, para la abogada esos 24 años de cárcel son excesivos. "Es un poquito pasarse", afirma.

Sobre qué espera de la comparecencia de Pedro Sánchez que se producirá este miércoles para hablar sobre los casos de corrupción, la abogada señala que espera que "cuente más cosas". "Él puede no haberse enterado", indica, "sobre todo cuando esta gente tenía unas juergas y tal, que me parece que Sánchez nunca ha dado motivo ni apariencia de tener esas juergas".

"A lo mejor cuenta la confianza que él ha tenido y por qué la ha tenido, y luego el dolor que siente de que esto haya pasado en el partido", añade. En su opinión, el PSOE está "muy desanimado", aunque lo que más le preocupa "es que la democracia está siendo atacada". "Lo que está en peligro no son ya las personas concretas", concluye.

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