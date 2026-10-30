Rajoy y una emocionada Sáenz de Santamaría despiden a Fátima Báñez: "Era una persona leal, muy trabajadora y, sobre todo, una buena persona"

Los detalles "Cuando alguien le pedía un favor lo hacía, y por eso iba en el tren de ese día, porque le habían pedido que estuviera acompañando en un evento. No iba a hablar, no iba a decir nada, iba a estar allí acompañando a sus amigos", ha dicho la vicepresidenta en el Gobierno de Rajoy sobre su amiga.

Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE, falleció en una tragedia ferroviaria. Su velatorio se celebró en Huelva, donde la familia estuvo muy arropada a pesar de las dificultades de transporte por el puente festivo. Asistieron figuras destacadas como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Pastor e Isabel García Tejerina, además de miembros de la CEOE. La misa funeral tuvo lugar en San Juan del Puerto, su localidad natal. Rajoy destacó su lealtad y bondad, mientras que Sáenz de Santamaría recordó su disposición a ayudar a los demás.

Fátima Báñez, quien fue ministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE, viajaba en uno de los vagones más afectados por la tragedia ferroviaria. No sobrevivió. Este viernes se ha celebrado su velatorio en el tanatorio de Huelva.

Allí se ha visto muy arropada a la familia de Báñez, teniendo en cuenta que no hay tráfico ferroviario en Andalucía y que era muy complicado trasladarse de un día para otro, sobre todo teniendo en cuenta que es puente festivo y que el resto de transportes estaban ya casi colapsados.

Esto, precisamente, es lo que ha recordado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Aún así, hasta Huelva se han acercado muchísimos rostros. Toda la cúpula del PP Andaluz, con el presidente al frente y todos sus consejeros. También han acudido Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, además de las exministras Ana Pastor e Isabel García Tejerina y miembros de la CEOE.

Todos se han mostrado muy afectados por la muerte de Báñez a los 59 años mientras la familia continúa en shock por lo que han vivido. La misa funeral se ha celebrado en su localidad natal, San Juan del Puerto y le han dado sepultura en el cementerio de la localidad.

Mariano Rajoy, su jefe y también amigo, ha dicho sobre ella que "era una persona leal, muy trabajadora y, sobre todo, una buena persona". "Al final ya era una amiga. Nos veíamos, tengo que decir que por fortuna para mí, muy a menudo, para hablar de prácticamente de todo menos de política", ha expresado.

Báñez teníauna relación muy cercana y muy entrañable con Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha emocionado mucho al recordar a su amiga. "Cuando alguien le pedía un favor lo hacía, y por eso iba en el tren de ese día, porque le habían pedido que estuviera acompañando en un evento. No iba a hablar, no iba a decir nada, iba a estar allí acompañando a sus amigos", ha dicho la vicepresidenta en el Gobierno de Rajoy.

"Me gustaría que se la recordara así, por el amor que tenía por Huelva, por Andalucía, por España y por todo el mundo al que podía ayudar", ha concluido sus palabras al emocionarse hasta las lágrimas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido