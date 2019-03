Rajoy, sobre el candidato del PP a las europeas: "No estoy encima del tema"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que se conocerá el cabeza de lista del PP a las elecciones europeas "en las próximas fechas", pero ha descartado que se pueda desvelar este jueves y ha subrayado que él no está "encima del tema".

"El candidato lo aprobará el Comité Electoral de nuestro partido y será en las próximas fechas. Yo tampoco estoy encima del tema, pero tengan la seguridad de que será en las próximas fechas", ha señalado Rajoy a los periodistas.

Tras recordar que no quedan muchos días para que los partidos presenten sus listas a esos comicios, Rajoy ha insistido en que no podía adelantar el momento en que se desvelará. "Pero les aseguro que hoy mismo no", ha reiterado el jefe del Ejecutivo.