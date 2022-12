Quim Torra ha advertido en el acto de presentación de la candidatura de Junts per Cataluña (JxCat) en Lleida que asumirá "las consecuencias de ser el presidente de la Generalitat de Cataluña". Torra ha pedido afrontar los próximos meses y las sentencias del juicio del 'procés' con el "espíritu de Junts per Cataluña, de ir adelante, de extender la mano".

"Ahora es el momento de ir radicalmente hacia adelante, sabiendo que esto es una línea recta, sabiendo que vamos a hacer la república", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que JxCat empuja un proyecto que "necesita que manchemos de amarillo Cataluña".

"No podremos sacar adelante nuestros sueños y ambiciones si no tenemos fuerzas en estas elecciones", ha dicho Torra. En este sentido, ha afirmado: "Hemos tenido el acierto de hacer las listas más formidables que se pueden hacer. Que tengamos a Carles Puigdemont con nosotros nos tiene que hacer ganar en el Congreso y en el Senado". Torra ha lamentado que "nunca sabemos a quién tenemos al lado, pero nosotros siempre estamos", por eso, ha asegurado, "Junts per Cataluña es quien representa esta centralidad en el país".

El presidente de la Generalitat también ha recordado cómo vivió las 48 horas posteriores al discurso de investidura de Jordi Turull justo hace un año. El día que se frustró la investidura de Turull, ha asegurado, "el Parlament de Cataluña tocó fondo" y "no nos podemos permitir errores como ése".

También ha recordado Torra cuando subió él por primera vez a realizar su discurso y una parte del hemiciclo aplaudió a la familia de Turull presente en la sala. "Sólo se levantó a aplaudir a los familiares la parte digna del hemiciclo. La parte que se quedó sentada es la que debemos dejar sentada toda la vida.

Estas elecciones son contra quien votó el 155 y les debemos derrotar en las urnas, no se pueden levantar", ha manifestado. Asimismo, Torra ha asegurado que en estas elecciones "nos jugamos la dignidad del país, el proyecto de país, el futuro de nuestros compañeros, el prestigio y el honor de Cataluña". Finalmente, Torra ha recordado los diferentes actos a los que ha acudido hoy en Lleida y ha celebrado este "regalo de día", ya que, ha dicho, "la plaza Sant Jaume estaba un poco ocupada y salir de allí lo necesitaba".

Por otra parte, en el acto de presentación de la candidatura de Junts per Cataluña en Lleida encabezada por Jordi Turull se ha conectado en directo con el expresidente Carles Puigdemont. Puigdemont ha dicho que "estamos aquí para decir que no nos rendimos y que, siempre que está en juego la dignidad de este país, la gente no falla".

"Si una cosa teme el Estado es que haya un grupo parlamentario que se llame Junts per Cataluña. Nos hemos preparado para salir más fuertes y hacer el país que nos merecemos. La única manera de resolver los conflictos es respetar a los otros", ha sentenciado Puigdemont.

El acto también ha contado con la participación de Toni Postius, candidato de Junts per Cataluña a la alcaldía de Lleida; Concepció Cañadell, número dos por Lleida a las elecciones del 28-A; Mayte Rivero, candidata al Senado; Míriam Nogueras, número tres por Barcelona, y Eduard Pujol, diputado en el Parlament de Cataluña.