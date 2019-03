Rajoy le traslada a Sánchez y Rivera que mantendrá el 155 en Cataluña mientras estudia la viabilidad del nuevo Govern

El Gobierno de España se plantea no levantar el 155 en Cataluña tras el nombramiento del nuevo Govern. El Ejecutivo ya advirtió, en un comunicado, que estudiará la viabilidad del nuevo Govern de Torra y que, por el momento, no va a publicar el decreto de nombramientos: "Es otra vez más de lo mismo y tendrá una respuesta apropiada, contundente y desde la unidad política" explica Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP.

Rajoy ha trasladado ya su decisión a Pedro Sánchez y Albert Rivera. El secretario general del PSOE le vuelve a apoyar sin fisuras: "Apoyaremos que el Gobierno rechace el nombramiento de personas que están en prisión o huidas en el extranjero. Antes que una provocación, que lo es, es un acto de degradación de la institución de la Generalitat".

Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no es el mejor Govern pero lo acepta ante la urgencia de formar un ejecutivo cuanto antes: "No representa a la mayoría del país porque representa al nacionalismo más conservador y excluyente y eso no representa a la mayoría de Cataluña. No ha empezado bien este gobierno pero lo necesitamos".

En el aire queda la aprobación de los Presupuestos, es una condición del PNV para dar el sí: "Todavía no se ha formado gobierno" asegura Joseba Egibar, portavoz del PNV. El lunes comienzan las negociaciones exprés en el congreso para salvar este obstáculo de última hora que pone en peligro la aprobación de los presupuestos previstos para este miércoles.