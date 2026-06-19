"Lo que viene es muy jodido": Rufián y Oltra llaman a abandonar las diferencias para unir a la izquierda

Los detalles El portavoz de ERC ha afirmado que "es negligente no unirnos": "Y si las izquierdas no nos ponemos de acuerdo: primarias, hagamos primarias, votemos y aglutinémonos alrededor del mejor".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha visitado Valencia para abogar por un proyecto político a la izquierda del PSOE, junto a Mónica Oltra, futura candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia. Ambos han pedido un frente común que trascienda las siglas partidistas, considerando negligente no unirse. Rufián ha propuesto primarias para elegir al mejor candidato y ha instado a Oltra a aprovechar esta "oportunidad histórica". En un acto con representantes de la izquierda, Rufián ha enfatizado la urgencia de la unidad ante un futuro complicado, mencionando la necesidad de un "programa común" centrado en la vivienda y la prohibición de la especulación inmobiliaria. Oltra ha abogado por un retorno al discurso moral y emancipatorio, criticando la asunción de marcos de la derecha por parte de la izquierda.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acudido este viernes a Valencias tras sus actos en Madrid y Barcelona para defender y pedir un proyecto político a la izquierda del PSOE junto a la exvicepresidenta de la Generalitat y futura candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra. Ambos han solicitado un frente que vaya "más allá" de las siglas de cara al próximo ciclo electoral y han abogado por "trascender las siglas y las pequeñas diferencias, porque nos va la vida en ello": "Es negligente no unirnos".

"Y si las izquierdas no nos ponemos de acuerdo: primarias, hagamos primarias, votemos y aglutinémonos alrededor del mejor", ha reclamado Rufián. En este sentido, ha pedido a Oltra que aproveche esta "oportunidad histórica". "Tenemos la razón, pero de qué sirve si luego representas a una provincia de cinco diputados con siete buenas candidaturas de izquierdas", ha expresado y ha advertido que, en la unidad de las izquierdas, "no se trata de decirle a ningún partido que deje atrás sus siglas, sino que se trata de ser inteligentes".

Así lo ha manifestado en un acto celebrado la tarde de este viernes en el auditorio del Parque de Cabecera de València, a rebosar de militantes y simpatizantes, y que ha comenzado con gritos de "la izquierda unida jamás será vencida" por parte del público. Al acto han asistido representantes de la izquierda como el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, el diputado de la coalición en el Congreso Alberto Ibáñez y el exalcalde de Valencia Joan Ribó.

Rufián ha rogado a Oltra que aproveche la "oportunidad histórica" para unir a la izquierda y ha recalcado que la ciudad de Valencia "puede ser el reflejo de muchas cosas". Para ello, también ha subrayado la necesidad de "dejar atrás y de lado nuestras mínimas y miserables diferencias del pasado y del presente" para conseguir "frentes comunes" que puedan echar "no solo a una mafia y unos ladrones, sino también la gente que ha permitido que por su inacción muera gente trabajadora por la cara". "Si Valencia no consigue tumbar ni revertir lo que parece inevitable, seguramente no nos merezcamos nada más", ha apostillado.

"Ahora viene gente chunga de verdad"

En este contexto, el portavoz de ERC ha defendido que en la izquierda hay "gente extraordinaria" a los que aplaude "hace mucho tiempo", pero ha lamentado que siempre "nos presentamos por separado". "Hasta ahora decíamos que no pasaba nada, pero ahora viene gente chunga de verdad", ha subrayado, por lo que ha considerado "negligente no unirnos".

El portavoz de ERC ha destacado que "está muy bien tener una oreja en la calle, de hecho debería ser obligatorio". "Todo el mundo en la calle dice que lo que viene es muy jodido. Lo que viene no es lo de siempre, lo que viene comportará un un enorme coste social, una regresión cultural y social, así que forma parte de nuestra responsabilidad decir lo que es evidente", ha señalado el dirigente de Esquerra.

En un momento del acto, Rufián ha pedido a Oltra que "ayude a meter en la cárcel al psicópata y asesino de Mazón" ante los aplausos y gritos de "Mazón a prisión" por parte del público. Oltra se ha mostrado emocionada en varias ocasiones y ha subrayado que ella "no sabe lo que hubiera pasado si hubiera estado gobernando en el día de la DANA", pero ha destacado que "seguro que no hubiera estado en El Ventorro", y ha añadido que quiere "construir una sociedad que no esté gobernada por sinvergüenzas"

Para ello, Rufián ha llamado a hacer un "programa común" —más allá de decir "que viene el lobo"— centrado en la vivienda tras haber "fracasado enormemente" en este aspecto y ha marcado objetivos como "prohibir la especulación inmobiliaria".

Además, el portavoz de ERC ha advertido de que, si la izquierda no es capaz de ponerse de acuerdo, Vito Quiles "presentará el matinal de Televisión Española" y Bertín Osborne "el programa del sábado por la noche". "Quiero salir en el Instagram y el TikTok de todo el mundo, es mi responsabilidad y eso no me hace menos de izquierdas, me hace más útil", ha reflexionado. "Tenemos que estar en todos lados porque, si no, estamos entregando a nuestra juventud a esta gente —la extrema derecha— y yo me niego a eso. Que me llamen lo quieran", ha añadido.

Por su parte, Oltra ha abogado por "volver a un discurso moral" y ha advertido de que la izquierda está "asumiendo los marcos de la derecha". "Hemos de volver al marco emancipatorio", ha remarcado, al tiempo que ha llamado a construir una sociedad en la que la política "no sea gobernada por sinvergüenzas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido