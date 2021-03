El Gobierno y las comunidades autónomas están trabajando en un plan conjunto de restricciones de cara a las vacaciones de Semana Santa. Quieren evitar una nueva oleada de contagios de coronavirus y fallecimientos, como la que se dio después de las Navidades, cuando se registraron cifras históricas de infecciones y decesos.

Si bien, a falta de menos de un mes para este periodo festivo, todavía no se conocen las medidas que se impondrán ni si, finalmente, todas las regiones irán en la misma línea. Por el momento, la Comunidad de Madrid es la única que se muestra contraria a confinar perimetralmente su territorio.

A falta de la confirmación oficial, a continuación te explicamos las restricciones que se han puesto sobre la mesa y respondemos a algunas de las preguntas más cuestionadas.

¿Podré viajar en Semana Santa?

Todo apunta a que en Semana Santa no habrá libertad de movimientos por el territorio nacional, por lo que los viajes no estarán permitidos. La mayoría de comunidades autónomas apuestan por confinarse perimetralmente y no permitir las entradas y salidas de su territorio, salvo por causas de fuerza mayor que estén justificadas.

La Comunidad de Madrid, sin embargo, es partidaria de que haya libre movilidad por España a principios de abril. La presidenta regional cree que con esta situación epidemiológica "no tiene sentido cerrar", a pesar de que se ha demostrado que los confinamientos son una de las pocas medidas que contribuyen a frenar la expansión del virus y de que esta es una de las comunidades más afectadas por la pandemia.

El Ejecutivo de las Islas Canarias también quiere que estén permitidas las entradas y salidas del archipiélago, aunque su presidente, Ángel Torres, ya ha anunciado que en las próximas semanas endurecerá las medidas para que no aumente la incidencia ni se disparen los casos. A su juicio, ahora mismo "no se dan los números" para imponer confinamientos perimetrales. Hasta el momento, el Gobierno insular pide pruebas PCR para entrar en su territorio.

Si no se puede viajar, ¿podré volver a mi lugar de residencia?

Sí, con las restricciones actuales -aunque haya confinamientos perimetrales- puedes regresar a tu lugar de residencia habitual si te has desplazado por motivos de trabajo, educativos, sanitarios u otras causas de fuerza mayor. Si bien, cabe destacar que el Gobierno pedirá a los universitarios que no regresen a sus casas para evitar que aumenten los focos de contagio.

¿Se permitirán las reuniones en los domicilios?

El borrador de la propuesta, al que ha tenido acceso laSexta, desaconseja las reuniones sociales entre no convivientes en los domicilios, al considerarlo un foco importante de contagio. Hasta ahora, la mayoría de comunidades españolas no permiten este tipo de encuentros. Asimismo, se baraja la posibilidad de prohibir las reuniones de más de 4 o 6 personas en espacios públicos y privados. Esta es otra medida que ya está aplicada en casi todas las regiones.

¿Habrá cambios en el toque de queda?

El decreto del estado de alarma contempla que las restricciones de movilidad nocturna se sitúa entre las 22:00 y las 00:00 horas y entre las 05:00 y las 07:00 horas. Cada Ejecutivo autonómico cuenta con un toque de queda en función de sus necesidades sanitarias. Si bien, la propuesta de Sanidad contempla la posibilidad de que haya un mismo horario en todo el territorio nacional, quiere que la movilidad se limite entre las 22:00 y las 06:00 horas para evitar los desplazamientos nocturnos.